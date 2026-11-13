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Kastamonu Tosya'da motosikletle otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı

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Kastamonu Tosya'da motosikletle otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Kastamonu Tosya'da motosikletle otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı önünde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Tosya Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 37 ADU 670 plakalı motosiklet ile İ.A. yönetimindeki 34 FY 9304 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen N.D. isimli yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldorsoldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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