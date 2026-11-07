Kastamonu merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 35 zanlıdan 25'i tutuklandı

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Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerden 9'una adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1'i serbest bırakıldı.

Kastamonu merkezli Samsun ve Çankırı'da 5 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 505,57 gram sentetik uyuşturucu, 127 sentetik ecza hapı, 5,74 gram kokain, 2,85 gram esrar, 3 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 68 bin 600 lira, 49 uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız tabanca ve şarjör, fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve 62 tüfek kartuşu ele geçirilmiş, 35 kişi de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA