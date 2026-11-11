Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu Hanönü'den kutsal topraklara gidecek 32 umre yolcusu dualarla uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 32 umre yolcusu, İlçe Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen programla dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan dua etti.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 32 umre yolcusu dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hanönü ilçesinden kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak olan 32 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü koordinasyonunda Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde gerçekleşen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okunan ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan dua etti.

Kaynak: AA
Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı

Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi

Netanyahu konuşurken eşinin yaptığına bakın! Bunu kimse beklemiyordu
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı

İstifa sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif20

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu

Üst düzey ismi otelde böyle bastılar! İğrenç plan son anda bozuldu
Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti

Otomobil dünyasında bir devir kapandı! 32 yıllık efsane tarih oldu
KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak

KYK yurtlarında tüm kurallar sil baştan! Bunu yapan öğrenciler yandı
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş