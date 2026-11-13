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Taşköprü'de silahlı kavgada bacağından yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 1 kişi bacağından yaralandı. Yaralı, vatandaşlar tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılırken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Pulcular Mahallesi Belediye Sokak'ta Y.K. ve A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Tartışma sırasında Y.K'nin tabanca ile ateş ettiği A.K. bacağından yaralandı.

A.K, vatandaşlar tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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