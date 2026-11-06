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Kastamonu Azdavay'da 48 kişilik umre kafilesine sağlık eğitimi verildi

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Kastamonu Azdavay'da 48 kişilik umre kafilesine sağlık eğitimi verildi
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Kastamonu Azdavay'da İlçe Müftülüğü koordinesinde oluşturulan 48 kişilik umre kafilesine eğitim verildi. Eğitimde ibadet esasları ile hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma anlatıldı; uzun yıllar sonra ilçeden yeniden umre grubu oluşturulması sevinç ve heyecan yarattı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 48 kişiden oluşan umre kafilesine bilgilendirme eğitimi verildi.

Azdavay İlçe Müftülüğü koordinesinde kutsal topraklara gitmek üzere oluşturulan 48 kişilik umre kafilesinde tatlı bir heyecan yaşanıyor. Uzun yıllar aradan sonra ilçeden yeniden bir umre grubunun oluşturulması, vatandaşlar arasında ayrı bir sevinç ve heyecana vesile oldu. Umre yolculuğunda rehberlik ve grup hocalığı görevini İlçe Vaizi Mustafa Lekesiz ile emekli din görevlisi Ayhan Bakır üstleniyor.

Umre yolculuğu öncesinde gerçekleştirilen eğitim seminerinde umrecilere ibadetlerin usul ve esasları hakkında bilgilendirmelerde bulunularak, kutsal topraklarda kendilerini bekleyen manevi yolculuğa hazırlık yapıldı.

Ayrıca ilçede bulunan Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından umrecilere yönelik sağlık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında yolculuk süresince dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları, temel sağlık bilgileri ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yakınlarıyla birlikte seminere katılan umrecilere ayrıca çeşitli ikramlarda bulunuldu. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen programda katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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