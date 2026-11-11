Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolu yeniden ulaşıma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolunun tamamı yeniden trafiğe açıldı. Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, pazar günü itibarıyla kapalı olan yolların açılması için yoğun çalışma yürüttü.
Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolunun tamamı ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.
Pazar günü itibarıyla kapalı olan 230 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA