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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 233 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 233 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
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Kastamonu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 233 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla kapanan tüm köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Kastamonu'da hafta sonu yağan kar sebebiyle 233 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı öncesine teyakkuza geçen Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplanan köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma neticesinde tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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