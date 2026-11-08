Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolundan 103'ü ulaşıma açıldı

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolundan 103'ü ulaşıma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'da kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 103'ü İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kalan 127 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
103 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 103'ü İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. 127 köy yolunun ulaşıma açılması için de çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı