Kastamonu'da hafta sonu sağanak ve kar bekleniyor, Valilik uyardı

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Kastamonu'da hafta sonu kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren kentin kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceği belirtildi.

Yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı görüleceği aktarılan açıklamada, Karadeniz açıklarında rüzgarın hızının saatte 75 kilometreye ulaşmasının beklendiğine işaret edildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA