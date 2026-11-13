Kastamonu Hanönü'nde sisli dağlar dronla görüntülendi, Başkan Yamalı anlattı

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sisle kaplanan dağlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kastamonu'yu Sinop'a bağlayan kara yolu ve çevresinde sis etkili oldu. Sonbaharın renkleriyle birleşen sis güzel görüntüler oluşturdu.

Sisle kaplanan bölge dronla görüntülendi.

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, AA muhabirine, Hanönü'nün sis altında çok güzel göründüğünü belirterek, "Arka tarafımız Boyabat, Taşköprü ve Hanönü arasındaki Elekdağı mevkisi. Diğer tarafta Saray Yaylası var. Özellikle Elekdağı kısmında yaban hayatı koruma altında. Kızılgeyik sürüleri fazla. Sis altında ayrı bir güzel." dedi.

Kaynak: AA