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Kastamonu Hanönü'nde sisli dağlar dronla görüntülendi, Başkan Yamalı anlattı

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Kastamonu Hanönü'nde sisli dağlar dronla görüntülendi, Başkan Yamalı anlattı
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Kastamonu-Sinop kara yolu çevresinde etkili olan sis, sonbahar renkleriyle birleşerek dronla görüntülendi. Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, Elekdağı mevkisinde yaban hayatının koruma altında olduğunu belirterek sisli manzarayı anlattı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sisle kaplanan dağlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kastamonu'yu Sinop'a bağlayan kara yolu ve çevresinde sis etkili oldu. Sonbaharın renkleriyle birleşen sis güzel görüntüler oluşturdu.

Sisle kaplanan bölge dronla görüntülendi.

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, AA muhabirine, Hanönü'nün sis altında çok güzel göründüğünü belirterek, "Arka tarafımız Boyabat, Taşköprü ve Hanönü arasındaki Elekdağı mevkisi. Diğer tarafta Saray Yaylası var. Özellikle Elekdağı kısmında yaban hayatı koruma altında. Kızılgeyik sürüleri fazla. Sis altında ayrı bir güzel." dedi.

Kaynak: AA
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