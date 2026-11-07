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Kastamonu Daday'da 77 yaşındaki adam komşularının ihbarıyla evinde ölü bulundu

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Kastamonu Daday'da 77 yaşındaki adam komşularının ihbarıyla evinde ölü bulundu
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde 77 yaşındaki adam, komşularının bir süredir haber alamaması üzerine yapılan ihbarla evinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen adamın cenazesi, kesin ölüm sebebi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Daday ilçesi Davut köyü Çentekler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Fehmi T.'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fehmi T., ekipler tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fehmi T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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