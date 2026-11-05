Kastamonu Azdavay'da mantar toplamaya giden kişi ayı saldırısında yaralandı

Kastamonu Azdavay'da mantar toplamaya giden kişi ayı saldırısında yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Başakçay köyünde mantar toplamak için ormanlık alana giden 39 yaşındaki kişi, ayı saldırısında yaralandı. Yakınlarının ihbarıyla başlatılan aramada bulunan kişi, Azdavay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Başakçay köyünde mantar toplamak için ormanlık alana giden K.K'den (39) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Yapılan aramada, ayı saldırısı sonucu yaralandığı belirlenen K.K, ormanlık alanda bulundu.
Sağlık ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesine kaldırılan K.K, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA