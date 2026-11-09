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Kastamonu Küre'de Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere strafor arı kovanı dağıttı

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Kastamonu Küre'de Küre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılığı geliştirmek ve üreticileri desteklemek için Strafor Arı Kovanı Dağıtım Programı düzenledi. Program kapsamında vatandaşlara arı kovanları teslim edildi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde "Strafor Arı Kovanı Dağıtım Programı" düzenlendi.

Küre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında vatandaşlara arı kovanları teslim edildi.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç ile kurum amirleri katıldı.

Dağıtım programı, üreticilere kovanların teslim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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