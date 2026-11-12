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Tosya'da Kızılay Haftası resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu, öğrencilere ödüllerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu, öğrencileri kabulünde yaptığı konuşmada, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında, Fevzipaşa İlkokulu ve Türk Kızılay Tosya Şubesi iş birliğinde ilçe genelinde resim yarışması düzenlendiğini hatırlattı.

Öğrencileri başarıları nedeniyle kutlayan Sabuncu, şunları kaydetti:

" Zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerine umut olmak, yardımlaşma, dayanışma ve insani değerlerin toplumda kökleşmesine katkı sağlamak Türk Kızılayı'nın hizmet anlayışının temelini oluşturmaktadır. Bu insani değerlerin erken yaşlarda çocuklarımıza kazandırılması geleceğimiz açısından çok büyük önem arz etmektedir. İnsanlık adına ulvi görevler üstlenerek ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Kızılayı'na, özellikle de ilçemizde görev yapan Türk Kızılay Tosya Şubesi'nin değerli yönetici ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Başarılarından ötürü öğrencilerimizi, velilerimizi, Fevzipaşa İlkokulu idareci ve öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum."

Sabuncu, konuşmasının ardından öğrencilere ödüllerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA
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