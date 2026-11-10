Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu merkezli "Şahan" operasyonunda tutuklu sayısı 29’a yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu merkezli 'Şahan' operasyonunda tutuklu sayısı 29’a yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "Şahan" operasyonunda tutuklu sayısı 29’a yükseldi.

Kastamonu merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "Şahan" operasyonunda tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilen operasyona Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevliyken 1 Ağustos 2024 tarihinde uyuşturucu bağımlısı bir şüphelinin silahlı saldırısı sonucu şehit düşen Polis Memuru Ahmet Şahan'ın soyadı verildi.

Kastamonu il merkezindeki 28, Hanönü, İnebolu, Daday, Çankırı ve Samsun'da ise birer adres olmak üzere toplam 33 adrese eş zamanlı yapılan "Şahan" operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilere İstanbul'dan uyuşturucu madde temin ederek gönderdiği tespit edilen 3 şahıs daha soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul'da yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen ve uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 1 şahıs da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 4'ü de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Son tutuklamayla birlikte tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi92

Bu görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi!
İnşaat işçilerinden duygulandıran hareket! 9'u 5 geçe iskelede Ata'ya saygı için durdular

İskelede duygulandıran an! Kayıtsız kalmadılar
BBP'li Çağlayan'dan İBB'ye çağrı: Mağdur hanelerin su borçları silinsin

Yüzlerce ailenin sesi oldu: Borçlarını hemen silin

Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor58

Fatma Betül’ü savunmak kimlere kaldı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç

Yasak aşkın acısını bilgisayardan çıkardı! Sonrası korkunç
Teklif üstüne teklif aldı! Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti

Teklif üstüne teklif alan oyuncu kararını verdi
Beşiktaş'tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor

Beşiktaş'tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde geri sayım: Bu tarihi kaçırmayın

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıran yandı
Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi11

Ve bomba patladı! Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz32

Dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz