Kastamonu Seydiler'de direğe çarpan araçtaki inşaat işçisi kurtarılamadı

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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarpması neticesinde ağır yaralanan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İnebolu-Kastamonu kara yolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 37 ACM 856 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Seyithan Ereken yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Seyithan Ereken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ereken'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ereken'in, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Kastamonu'nun İnebolu ilçesine inşaatta çalışmak üzere geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı