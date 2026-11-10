Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Samsun ve çevre illerde anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Samsun, Tokat, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Sinop ve Amasya'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Samsun Onur Anıtı'ndaki törende Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şeref Defteri'ni imzalayan Tavlı, istiklal şehri Samsun'da 19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadele'nin Cumhuriyet ile taçlandırıldığını vurguladı.

Tavlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hiç şüphe yok ki en büyük eseriniz olarak bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti sizin de ifade ettiğiniz üzere ilelebet payidar kalacak. Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi aziz milletimizin iftihar, ilham ve gurur kaynağı olmayı sürdürecektir. İstiklaline ve istikbaline aşık aziz Türk milletinin mensupları olarak Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden süreçte kahraman ecdadımızla birlikte verdiğiniz eşsiz mücadelenin yüksek şuuruyla zatıalinizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleştirildi.

TokatTokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Abdullah Köklü, 48. Jandarma Piyade Alayı'nda görevli Topçu Albay Mustafa Ceylan ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Törende, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ü anma programı gerçekleştirildi.

Çorum

Çorum Atatürk Anıtı'ndaki törende Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, il müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğinde öğrenciler tarafından 10 Kasım Atatürk Oratoryosu sahnelendi.

Çankırı

Çankırı Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediyenin çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıt alanındaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen Atatürk Fotoğrafları Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda anma programı düzenlendi.

Programa Vali Hüseyin Çakırtaş, Çankırı Belediye Başkan Vekili Abdullah Aslan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş ile vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, şiirler okundu ve oratoryo sahnelendi.

Programa Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Erşen, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop'ta Hükümet Konağı önündeki tören, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Aytaç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Daha sonra saat 09.05'te saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Sinop Kültür Merkezi'ndeki anma töreninde ise öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu.

Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki törene Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla saygı meşalesi yakıldı.

Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Yavuz Selim Meydanı'nda ayakkabı boyacılığı yapan 78 yaşındaki Yalçın Taşan da tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Tören, Belediye Kültür Merkezi'nde günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasıyla son buldu.

Kaynak: AA