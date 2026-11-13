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Kastamonu'da kış tedbirleri toplantısı Vali Dallı başkanlığında yapıldı

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında Kış Tedbirleri Hazırlık Toplantısı düzenlendi. Toplantıda AFAD, Karayolları ve İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendirme yaptı; ulaşım, acil sağlık, enerji ve altyapı hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için hazırlıklar ele alındı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında "Kış Tedbirleri Hazırlık Toplantısı" düzenlendi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda AFAD, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı.

Ulaşım, acil sağlık, enerji ve altyapı hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik yürütülen hazırlıklar da toplantı kapsamında ele alındı.

Dallı, toplantıda yaptığı konuşmada, kış aylarında Kastamonu'nun zorlu coğrafyasında şartların çok daha ağırlaştığını belirtti.

Kışın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Dallı, "Kış şartlarının beraberinde getirebileceği olumsuzlukların en az seviyeye indirilmesi amacıyla tüm kurumlarımız 7 gün 24 esasına göre koordineli şekilde görevlerinin başında olacak." dedi.

Toplantıya bölge ve kurum müdürleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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