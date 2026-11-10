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Kastamonu Taşköprü'de yangın, 2 katlı ev ve ahırı kullanılamaz hale getirdi

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Tokaş köyü Aşağı Mahalle'de çıkan yangında 2 katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine Taşköprü Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti, alevler diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Tokaş köyü Aşağı Mahalle'de Erdoğan Taşar'a ait iki katlı ev ve bitişiğindeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Taşköprü Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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