Honda Haberleri - Honda Haber - Haberler

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Honda Haberleri

Honda haber, Honda son dakika haberleri ve gelişmeleri.

MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Bastianini kazandı

MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Bastianini kazandı

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2022 sezonunun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sini, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı.
Honda - 06.03.2022
Sony ve Honda elektrikli otomobil üretimi için işbirliği yapacak

Sony ve Honda elektrikli otomobil üretimi için işbirliği yapacak

Japon şirketleri Sony ve Honda, elektrikli otomobiller için işbirliği yapma kararı aldı.
Honda - 04.03.2022
Darbe üstüne darbe! 7 otomotiv devi Rusya'dan çekilecek

Darbe üstüne darbe! 7 otomotiv devi Rusya'dan çekilecek

Otomotiv devleri Toyota, Honda, Volkswagen, Subaru, Ford, General Motors ve Volvo; Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlara destek vererek Rusya'daki üretim üslerini durduracaklarını açıkladı. Ayrıca bu şirketler, Rusya'ya araç ve parça göndermeyeceklerini belirtti.
Honda - 04.03.2022
Volkswagen, Rusya'ya ihracatını ve ülkedeki üretimini askıya alacak

Volkswagen, Rusya'ya ihracatını ve ülkedeki üretimini askıya alacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini durduracağını bildirdi.
Honda - 03.03.2022
Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor

Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor

Toyota Motor dahil Japon otomobil firmaları, Rusya kapsamlı üretim operasyonlarını durdurmayı planlıyor.
Honda - 03.03.2022
Kontrolden çıkan otomobil, 60 metre sürüklenerek takla attı

Kontrolden çıkan otomobil, 60 metre sürüklenerek takla attı

Kontrolden çıkan otomobil, 60 metre sürüklenerek takla attı Maltepe'de E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 araca çarpıp 60 metre sürüklenerek takla attı.
Honda - 02.03.2022
Yenilenen Honda HR-V hibrit teknolojisiyle Türkiye'de!

Yenilenen Honda HR-V hibrit teknolojisiyle Türkiye'de!

Honda’nın 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda genişleyen hibrit ürün gamının en yeni temsilcisi HR-V e:HEV Türkiye’de satışa sunuluyor.
Honda - 28.02.2022
Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kameradaDÜZCE Düzce'de ticari taksi ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Honda - 25.02.2022
Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 229 oldu

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 229 oldu

TÜİK, Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.
Honda - 23.02.2022
Honda Türkiye'de yeni başkan ataması

Honda Türkiye'de yeni başkan ataması

Honda Türkiye'de 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Takuya Tsumura, yerini 31 Mart 2022 itibarıyla Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Satoru Yamada'ya devrediyor.
Honda - 18.02.2022
Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı... O anlar kamerada

Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı... O anlar kamerada

Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı.
Honda - 16.02.2022
Fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı

Fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı

Çekmeköy'de bir sürücü otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca marketin camını kırarak içine daldı.
Honda - 16.02.2022
Fren yerine gaza basan sürücü markete daldı! O anlar saniye saniye kamerada

Fren yerine gaza basan sürücü markete daldı! O anlar saniye saniye kamerada

Çekmeköy'de bir sürücü otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca marketin camını kırarak içine daldı. Marketin camı tuzla buz olurken market adeta savaş alanına döndü. Otomobilin markete daldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Honda - 16.02.2022
Pazar alışverişinden dönerken otomobilin altında sıkıştı

Pazar alışverişinden dönerken otomobilin altında sıkıştı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada araçlardan biri savruldu.
Honda - 14.02.2022

Darbe üstüne darbe! 7 otomotiv devi Rusya'dan çekilecek
Son dakika haberleri | 4 Kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Son dakika haberleri | 4 Kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Honda - 14.02.2022
Son dakika haberi! Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Son dakika haberi! Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Son dakika haberi... Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada İki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Honda - 13.02.2022
Kanada Yüksek Mahkemesi kamyoncuların kapattığı Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetti

Kanada Yüksek Mahkemesi kamyoncuların kapattığı Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetti

- Kanada Yüksek Mahkemesi kamyoncuların kapattığı Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetti Kanada Yüksek Mahkemesi, Ambassador Köprüsü'nü kapatarak protesto yapan aşı karşıtı kamyon sürücülerine köprüyü açma emri verdi.
Honda - 12.02.2022
Honda 2021 mali yılı net kar beklentisini yukarı yönlü revize etti

Honda 2021 mali yılı net kar beklentisini yukarı yönlü revize etti

Honda Motor, mevcut mali net kar beklentisini yukarı yönlü güncelledi.
Honda - 12.02.2022
Domino's ve Honda, Pakistan'daki ortaklarının Keşmir paylaşımları için özür diledi

Domino's ve Honda, Pakistan'daki ortaklarının Keşmir paylaşımları için özür diledi

Dünyaca bilinen Pizza üreticisi Domino's ve Japon otomobil üreticisi Honda, Pakistan'daki iş ortaklarının Hintlileri "inciten" Cammu Keşmir paylaşımları nedeniyle özür diledi.
Honda - 09.02.2022
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak takla attı.
Honda - 01.02.2022
Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı

- Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada Düzce'de cadde üzerine seyir halinde olan motosiklet, kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarptı.
Honda - 31.01.2022
Manisa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce elektrik direğine, ardından duvara çarptı.
Honda - 30.01.2022
Honda, motosiklet satışları ile 7'nci kez zirvede

Honda, motosiklet satışları ile 7'nci kez zirvede

Honda, Türkiye'nin en çok satan motosiklet markası olma unvanını üst üste 7'nci yılında da koruyarak, 2021 yılını 46 bin 701 adetlik motosiklet satışı ve yüzde 33,4 pazar payı ile kapatarak tarihindeki en yüksek pazar payını da elde etti.
Honda - 28.01.2022
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon '1' numara ile yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon "1" numara ile yarışacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinin ilk Türk şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda şampiyonlara verilen "1" numara ile yarışacak.
Honda - 26.01.2022
Son Dakika | Honda'dan geleceğin teknolojilerine yatırım

Son Dakika | Honda'dan geleceğin teknolojilerine yatırım

Son dakika haber: Honda, yakın zamanda teknoloji faaliyetlerine ilişkin üç önemli iş birliğine imza attı.
Honda - 26.01.2022
Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı

Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.
Honda - 26.01.2022
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Honda - 22.01.2022
Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimine damga vuruyor

Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimine damga vuruyor

Otomotiv sektöründe büyük ana sanayi firmalarına ev sahipliği yapan Kocaeli'de geçen yıl 523 bin 178 araç üretim bandından indirildi.
Honda - 18.01.2022
Kadıköy'de makas atan otomobil ağaç ve sokak lambasına çarptıktan sonra takla attı

Kadıköy'de makas atan otomobil ağaç ve sokak lambasına çarptıktan sonra takla attı

Kadıköy'de makas atan otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti kaza yaptı.
Honda - 16.01.2022
2022 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu

2022 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu

2022 Dakar Rallisi'ni, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.
Honda - 14.01.2022
2022 Dakar Rallisi

2022 Dakar Rallisi

2022 Dakar Rallisi'nin 11. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.
Honda - 13.01.2022
Honda yılın ilk kredi kampanyasını başlattı

Honda yılın ilk kredi kampanyasını başlattı

Honda, yenilenen tasarımı ve güçlenen sürüş dinamiklerine sahip ikonik modeli Civic'e sahip olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını başlattı.
Honda - 12.01.2022
2022 Dakar Rallisi

2022 Dakar Rallisi

2022 Dakar Rallisi'nin 9. etabını, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Giniel de Villiers, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo kazandı.
Honda - 11.01.2022
İzmit'te 3 araç kazaya karıştı: 2 yaralı

İzmit'te 3 araç kazaya karıştı: 2 yaralı

İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Honda - 09.01.2022
Keisuke Honda'nın AC Milan Formasıyla En İyi Golleri

Keisuke Honda'nın AC Milan Formasıyla En İyi Golleri

Ocak 2014'de Milan'a transfer olan Japon yıldız Keisuke Honda, 92 kez giydiği Milan formasıyla 11 kez ağları havalandırdı.
Honda - 09.01.2022
ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu

ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" ödül töreninde, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.
Honda - 06.01.2022
2022 Dakar Rallisi

2022 Dakar Rallisi

2022 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barredo Bort kazandı.
Honda - 05.01.2022
2022 Dakar Rallisi

2022 Dakar Rallisi

2022 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.
Honda - 03.01.2022
Maltepe'de kontrolünü kaybeden otomobil park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı

Maltepe'de kontrolünü kaybeden otomobil park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan park halindeki minibüse çarparak durabildi.
Honda - 03.01.2022
2022 Dakar Rallisi

2022 Dakar Rallisi

2022 Dakar Rallisi'nin 1B etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser el-Attiyah, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.
Honda - 02.01.2022
Son dakika haberleri... Gaziantep'te kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 5 yaralı

Son dakika haberleri... Gaziantep'te kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 5 yaralı

Son dakika haberler: Gaziantep'te kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 5 yaralı Polis kazaya neden olan sürücüyü arıyor Gaziantep'te yola kontrolsüzce çıkan otomobil kazaya neden oldu.
Honda - 30.12.2021
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

Yılın son haftasında döviz kurundaki gerilemeyle otomobil sektörü hareketli günler geçiriyor. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Dolar kurunda 21 Aralık itibarıyla başlayan sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?
Honda - 29.12.2021
Pandemide geçiş güvenlik sistemlerine talep arttı

Pandemide geçiş güvenlik sistemlerine talep arttı

Kovid-19 salgını ile insansız ödeme noktaları gibi geçiş güvenlik sistemleri yoğun rağbet gördü.
Honda - 28.12.2021
Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?

Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?

Dolar kurunda 21 Aralık itibarıyla başlayan sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?
Honda - 27.12.2021
OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, üretim ve tedarikten kaynaklanan sorunlar, arz-talep dengesinin bozulması, kur hareketliliği ve faizlerin yıl sonu kapanışına etki eden faktörler olarak 2021 boyunca sektörün karşısına çıktığını kaydetti. Artan fiyatlar nedeniyle satılan araçların yüzde 90-95'inin yüzde 80'lik ÖTV dilimine girdiğini belirten Mersin, bu nedenle hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.
Honda - 26.12.2021
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Aralık 2021

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Aralık 2021

5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 85'e yükseldiMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bugün itibarıyla 5 bin yeni ana sınıfında 87 bin öğrenci eğitim almaya başladı""5 yaş grubundaki yüzde 78 olan okullaşma oranı yüzde 85'e çıkmış bulunuyor.
Honda - 26.12.2021
İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobil fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobil fiyatları düşecek mi?

Döviz kurundaki düşüş vatandaşların sıfır ve ikinci el araba fiyatlarını merak etmesine neden oldu. Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncelledi. Peki, İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobil fiyatları düşecek mi?
Honda - 24.12.2021
Araba fiyatları düştü mü? Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? Araba fiyatları düşecek mi?

Araba fiyatları düştü mü? Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? Araba fiyatları düşecek mi?

Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncelledi, 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Arabasını satacaklar ve araba alacaklar, Araba fiyatları düştü mü? Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? Araba fiyatları düşecek mi? araştırıyor.
Honda - 22.12.2021
Araç fiyatları düştü mü? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

Araç fiyatları düştü mü? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü?
Honda - 22.12.2021
Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü.
Honda - 22.12.2021
İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyon 568 bin 927 oldu.
Honda - 22.12.2021
Sporda 2021 böyle geçti: Aralık

Sporda 2021 böyle geçti: Aralık

Sporda 2021 yılının son ayında Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu.
Honda - 21.12.2021
Japon yeni neden değersiz? 1 Japon yeni kaç TL?

Japon yeni neden değersiz? 1 Japon yeni kaç TL?

Ülkemizde kurda yaşanan dalgalanmalar sonrası gündeme Japon yeninin dolar karşısındaki değeri geldi. Bu kapsamda Japon yeni neden değersiz? 1 Japon yeni kaç TL? sorularının yanıtı merak edildi. 1 Japon yeni kaç dolar? Japonların para birimi neden dolardan etkilenmiyor?
Honda - 20.12.2021
Son dakika haberi: Otomobil bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: Otomobil bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.
Honda - 18.12.2021
HondaJet'in 200'üncü uçağı teslim edildi

HondaJet'in 200'üncü uçağı teslim edildi

Dünyanın önde gelen jet üreticilerinden biri olan Honda Aircraft Company, HondaJet'in 200'üncü uçağını teslim etti.
Honda - 18.12.2021
Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi

Aksaray'da dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyu süren kar yağışı gece yarısı da etkisini artırarak devam ederken olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Honda - 18.12.2021
Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi Devrilen ağacın altında kalan araçlar itfaiye ve polis ekiplerince kaldırıldı Aksaray'da dün sabaha karşı saat 03.
Honda - 18.12.2021
TikTok fenomeni kızın yaptığı şeye kimse inanmıyor! Saç tokası karşılığında ev sahibi oldu

TikTok fenomeni kızın yaptığı şeye kimse inanmıyor! Saç tokası karşılığında ev sahibi oldu

ABD'de yaşayan TikTok fenomeni Demi Skipper, saç tokası karşılığında ev sahibi oldu. Genç kadının bu yaptığına çoğu kişi inanmadı. Ancak kadın, evinin fotoğraflarını paylaşarak bu durumun nasıl gerçekleştiğini anlattı.
Honda - 17.12.2021
Formula 1 şampiyonu kim oldu? 2021 F1 şampiyonu kimdir? F1 2021 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton mu Max Verstappen mi oldu?

Formula 1 şampiyonu kim oldu? 2021 F1 şampiyonu kimdir? F1 2021 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton mu Max Verstappen mi oldu?

Formula 1 2021 şampiyonu belli oldu. F1 şampiyonu final turunda belli oldu. Heyecanlı yarışta son gülen taraf Verstappen oldu. Peki, Formula 1 şampiyonu kim oldu? 2021 F1 şampiyonu kimdir? F1 2021 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton mu Max Verstappen mi oldu? F1 son şampiyon kimdir? Hangi pilotun kaç şampiyonluğu var? F1 şampiyonu hangi isim oldu? İşte bilgiler...
Honda - 13.12.2021
Honda'dan F1'e görkemli veda: Son şampiyon Verstappen

Honda'dan F1'e görkemli veda: Son şampiyon Verstappen

Formula 1’de sezonun son yarışı Abu Dhabi’de geçilirken, nefes kesen mücadelede Max Vestappen son turdaki atağıyla zafere ve şampiyonluğa ulaşan isim oldu.
Honda - 13.12.2021
Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak

Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak

Mercedes, Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in şampiyonluk yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ı son turda geçmesiyle biten final yarışının ardından yaptıkları iki itirazın reddedilmesini mahkemeye taşıyacak.
Honda - 13.12.2021
Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.
Honda - 12.12.2021
Formula 1'de Verstappen şampiyon oldu

Formula 1'de Verstappen şampiyon oldu

Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen, büyük çekişmenin yaşandığı son yarış sonrasında ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Honda - 12.12.2021
Son Dakika: Tarih bu yarışı altın harflerle yazacak! Formula 1'de Verstappen, son turda Hamilton'ı geçerek dünya şampiyonu oldu

Son Dakika: Tarih bu yarışı altın harflerle yazacak! Formula 1'de Verstappen, son turda Hamilton'ı geçerek dünya şampiyonu oldu

Son dakika: Tarih bu yarışı altın harflerle yazacak! Formula 1'de Max Verstappen, son turda Hamilton'ı geçerek dünya şampiyonu oldu. Son saniyeye kadar büyük mücadeleye sahne olan Abu Dhabi GP'sinde ipi göğüsleyen Verstappen, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu ilan etti
Honda - 12.12.2021
Honda taşınabilir ve değiştirilebilir batarya geliştiriyor

Honda taşınabilir ve değiştirilebilir batarya geliştiriyor

Honda, taşınabilir ve değiştirilebilir bataryaların yenilenebilir enerji kapsamlı kullanımına yönelik Mobil Güç Paketi’ni (MPP) ve girişimlerini tanıttı.
Honda - 11.12.2021
Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

3 Aralık'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? Tarihte bugün olan olaylar, 3 Aralık'ta doğan ünlüler, Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşan gelişmeler... Tarihte bugün doğanlar ve vefat edenler, ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 3 Aralık dünya ne günü? İşte, tarihte bugün ne gerçekleşen olaylar, 3 Aralık tarihte bugün vefat edenler!
Honda - 08.12.2021
Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı

Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önce tellere çarpan otomobil sonrasında takla attı.
Honda - 05.12.2021
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole düştü: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole düştü: 2 yaralı

Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı.
Honda - 04.12.2021
Honda'nın Mobil Güç Paketi ile 'batarya çalışmaları' hızlandı

Honda'nın Mobil Güç Paketi ile "batarya çalışmaları" hızlandı

Geliştirdiği teknolojiler ve mühendislik çözümleri ile ön plana çıkan Honda, taşınabilir ve değiştirilebilir bataryaların yenilenebilir enerji kapsamlı kullanımına yönelik Mobil Güç Paketi'ni (MPP) ve girişimlerini tanıttı.
Honda - 03.12.2021
Japon otomotiv devi Nissan gözünü Ay'a diktiGeliştirdiği Ay keşif aracını tanıttı

Japon otomotiv devi Nissan gözünü Ay'a diktiGeliştirdiği Ay keşif aracını tanıttı

- Japon otomotiv devi Nissan gözünü Ay'a dikti Geliştirdiği Ay keşif aracını tanıttı Nissan Motor, Japonya Uzay Araştırma Ajansı ile ortaklaşa geliştirdiği ve ay yüzeyinde kullanılmak üzere tasarlanan keşif aracını tanıttı.
Honda - 02.12.2021
İngiltere'nin Ekim Ayı Otomobil Üretiminde Rekor Düşüş Yaşandı

İngiltere'nin Ekim Ayı Otomobil Üretiminde Rekor Düşüş Yaşandı

İngiltere Motorlu Araç Üreticileri ve Bayileri Birliği (SMMT) tarafından 26 Kasım Cuma günü açıklanan verilere göre, geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere'nin otomobil üretiminde tarihi ölçüde rekor bir düşüş kaydedildi.
Honda - 26.11.2021
Honda 2050 hedefini 'trafikte sıfır kaza' olarak belirledi

Honda 2050 hedefini "trafikte sıfır kaza" olarak belirledi

Güvenlik teknolojileri kapsamında geliştirdiği mühendislik çalışmalarıyla öne çıkan Honda, 2050 yılına kadar trafik kazası ölümlerini sıfıra indirmeyi hedefliyor.
Honda - 26.11.2021
Honda, EICMA 2021'e yeni modelleri ile damgasını vurdu

Honda, EICMA 2021'e yeni modelleri ile damgasını vurdu

Honda, sektörün en önemli organizasyonlarından biri olan EICMA'da motosiklet pazarına yönelik yeniliklerini ve geniş ürün gamını sergiledi.
Honda - 23.11.2021
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu.
Honda - 23.11.2021
Otomobille çarpışan motosikletli iki genç metrelerce savruldu: 2 yaralı

Otomobille çarpışan motosikletli iki genç metrelerce savruldu: 2 yaralı

Otomobille çarpışan motosikletli iki genç metrelerce savruldu: 2 yaralı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobille çarpışan motosiklette bulunan iki genç metrelerce savruldu.
Honda - 22.11.2021
F1 Katar Grand Prix'sinin galibi Hamilton

F1 Katar Grand Prix'sinin galibi Hamilton

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Honda - 21.11.2021
Formula 1 Katar Grand Prix'sinde Verstappen ve Bottas'a ceza

Formula 1 Katar Grand Prix'sinde Verstappen ve Bottas'a ceza

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Hollandalı Max Verstappen'in 5, Fin Valtteri Bottas'ın ise 3 sıra geriden başlama cezası aldığı açıklandı.
Honda - 21.11.2021
F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı Katar Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
Honda - 20.11.2021
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.
Honda - 20.11.2021
Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek

Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın sezonun son yarışında 6 yıldır üst üste şampiyonluk kupasını kazanan Büyük Britanyalı Jonathan Rea'ya karşı yarışacak.
Honda - 19.11.2021
Japon otomotiv devi Honda küresel çip krizini aştı

Japon otomotiv devi Honda küresel çip krizini aştı

Japon otomotiv devi Honda, küresel çaptaki çip krizinin ardından 3 fabrikada sekteye uğrayan üretimin Aralık ayı itibariyle normale döneceğini duyurdu.
Honda - 19.11.2021
Trafikte çarpışmaları azaltmak için Honda ve SoftBank'tan teknolojik iş birliği

Trafikte çarpışmaları azaltmak için Honda ve SoftBank'tan teknolojik iş birliği

Honda ve Japonya'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden SoftBank, 5G mobil iletişim sistemi kullanarak yayalar ve araçlar arasındaki çarpışmaları azaltmaya yönelik teknolojik iş birliğinin detaylarını duyurdu.
Honda - 18.11.2021
Uyuşturucuları aracın ses sistemine gizlemişler

Uyuşturucuları aracın ses sistemine gizlemişler

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir araçta yapılan aramada ses sisteminin içerisine gizlenmiş 237 gram eroin ele geçirildi.
Honda - 18.11.2021
Görüntüler Türkiye'den! Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Görüntüler Türkiye'den! Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Son dönemde bayilerde sıfır araç bulunmuyor. Birçok kişi stokçuluk yapıldığını öne sürerken, Honda'nın sınırlı sayıda Civic modeli satışa sunması ilginç görüntülere neden oldu. Erken saatlerde bayi önünde sıraya giren vatandaşlar, kapının açılmasıyla daha hızlı davranmak için birbirleriyle yarıştı.
Honda - 16.11.2021
Honda'dan kışa özel bakım avantajı

Honda'dan kışa özel bakım avantajı

Honda, başlattığı özel kış servis kampanyası kapsamında 2017 model ve öncesi otomobillerde yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.
Honda - 15.11.2021
F1 Brezilya Grand Prix'sinin galibi Hamilton

F1 Brezilya Grand Prix'sinin galibi Hamilton

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Brezilya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Honda - 14.11.2021
Fabrikası kapanan Honda'nın tecrübeli isimleri yerli otomobil TOGG projesine dahil edilecek

Fabrikası kapanan Honda'nın tecrübeli isimleri yerli otomobil TOGG projesine dahil edilecek

Türkiye'deki fabrikasını kapatan Honda'nın tecrübesi, artık TOGG için kullanılacak. Honda'nın fabrika müdürü Murat Akdaş ve ekibinin TOGG'a geçişinin ardından, şimdi de fabrikanın kapanmasıyla işsiz kalan birbirinden nitelikli personeller projeye dahil edilecek. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş geçtiğimiz günlerde "Honda'daki en önemli şeyi aldık" ifadesiyle fabrika müdürü Akdaş'ın transfer gelişmesini duyurmuştu.
Honda - 12.11.2021
Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı

Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bahçeye düştü.
Honda - 12.11.2021
Son dakika haberleri | Tuzla'daki kazada ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Tuzla'daki kazada ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile 8 yaşındaki oğlu Pendik'te son yolculuklarına uğurlandı.
Honda - 12.11.2021
Son dakika haber: Tuzla'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber: Tuzla'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Tuzla'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı Tuzla'da geçtiğimiz gün iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan baba ile oğlu hayatını kaybetmiş, diğer araçta bulunan 3 kişi de yaralanmıştı.
Honda - 11.11.2021
Son dakika: Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı

Son dakika: Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı

Son dakika haberine göre Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bahçeye düştü.
Honda - 11.11.2021
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