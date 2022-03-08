Honda Haberleri - Honda Haber - Haberler

Honda Haberleri
Honda haber, Honda son dakika haberleri ve gelişmeleri.
MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Bastianini kazandıDünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2022 sezonunun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sini, Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı.
Sony ve Honda elektrikli otomobil üretimi için işbirliği yapacakJapon şirketleri Sony ve Honda, elektrikli otomobiller için işbirliği yapma kararı aldı.
Darbe üstüne darbe! 7 otomotiv devi Rusya'dan çekilecekOtomotiv devleri Toyota, Honda, Volkswagen, Subaru, Ford, General Motors ve Volvo; Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlara destek vererek Rusya'daki üretim üslerini durduracaklarını açıkladı. Ayrıca bu şirketler, Rusya'ya araç ve parça göndermeyeceklerini belirtti.
Volkswagen, Rusya'ya ihracatını ve ülkedeki üretimini askıya alacakAlman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini durduracağını bildirdi.
Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyorToyota Motor dahil Japon otomobil firmaları, Rusya kapsamlı üretim operasyonlarını durdurmayı planlıyor.
Kontrolden çıkan otomobil, 60 metre sürüklenerek takla attıKontrolden çıkan otomobil, 60 metre sürüklenerek takla attı Maltepe'de E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 araca çarpıp 60 metre sürüklenerek takla attı.
Yenilenen Honda HR-V hibrit teknolojisiyle Türkiye'de!Honda’nın 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda genişleyen hibrit ürün gamının en yeni temsilcisi HR-V e:HEV Türkiye’de satışa sunuluyor.
Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kameradaTicari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kameradaDÜZCE Düzce'de ticari taksi ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 229 olduTÜİK, Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.
Honda Türkiye'de yeni başkan atamasıHonda Türkiye'de 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Takuya Tsumura, yerini 31 Mart 2022 itibarıyla Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Satoru Yamada'ya devrediyor.
Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı... O anlar kameradaÇekmeköy'de fren yerine gaza bastı, marketin içine daldı.
Fren yerine gaza bastı, marketin içine daldıÇekmeköy'de bir sürücü otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca marketin camını kırarak içine daldı.
Fren yerine gaza basan sürücü markete daldı! O anlar saniye saniye kameradaÇekmeköy'de bir sürücü otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca marketin camını kırarak içine daldı. Marketin camı tuzla buz olurken market adeta savaş alanına döndü. Otomobilin markete daldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pazar alışverişinden dönerken otomobilin altında sıkıştıKocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada araçlardan biri savruldu.
Son dakika haberleri | 4 Kişinin yaralandığı kaza anı kameradaSon dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Son dakika haberi! Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kaza anı kameradaSon dakika haberi... Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada İki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kanada Yüksek Mahkemesi kamyoncuların kapattığı Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetti- Kanada Yüksek Mahkemesi kamyoncuların kapattığı Ambassador Köprüsü'nün açılmasına hükmetti Kanada Yüksek Mahkemesi, Ambassador Köprüsü'nü kapatarak protesto yapan aşı karşıtı kamyon sürücülerine köprüyü açma emri verdi.
Honda 2021 mali yılı net kar beklentisini yukarı yönlü revize ettiHonda Motor, mevcut mali net kar beklentisini yukarı yönlü güncelledi.
Domino's ve Honda, Pakistan'daki ortaklarının Keşmir paylaşımları için özür dilediDünyaca bilinen Pizza üreticisi Domino's ve Japon otomobil üreticisi Honda, Pakistan'daki iş ortaklarının Hintlileri "inciten" Cammu Keşmir paylaşımları nedeniyle özür diledi.
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attıKontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak takla attı.
Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı- Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada Düzce'de cadde üzerine seyir halinde olan motosiklet, kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarptı.
Manisa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralıManisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce elektrik direğine, ardından duvara çarptı.
Honda, motosiklet satışları ile 7'nci kez zirvedeHonda, Türkiye'nin en çok satan motosiklet markası olma unvanını üst üste 7'nci yılında da koruyarak, 2021 yılını 46 bin 701 adetlik motosiklet satışı ve yüzde 33,4 pazar payı ile kapatarak tarihindeki en yüksek pazar payını da elde etti.
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon "1" numara ile yarışacakDünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinin ilk Türk şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda şampiyonlara verilen "1" numara ile yarışacak.
Son Dakika | Honda'dan geleceğin teknolojilerine yatırımSon dakika haber: Honda, yakın zamanda teknoloji faaliyetlerine ilişkin üç önemli iş birliğine imza attı.
Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv üretimine damga vuruyorOtomotiv sektöründe büyük ana sanayi firmalarına ev sahipliği yapan Kocaeli'de geçen yıl 523 bin 178 araç üretim bandından indirildi.
Kadıköy'de makas atan otomobil ağaç ve sokak lambasına çarptıktan sonra takla attıKadıköy'de makas atan otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti kaza yaptı.
2022 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu2022 Dakar Rallisi'ni, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.
2022 Dakar Rallisi2022 Dakar Rallisi'nin 11. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.
Honda yılın ilk kredi kampanyasını başlattıHonda, yenilenen tasarımı ve güçlenen sürüş dinamiklerine sahip ikonik modeli Civic'e sahip olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını başlattı.
2022 Dakar Rallisi2022 Dakar Rallisi'nin 9. etabını, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Giniel de Villiers, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo kazandı.
İzmit'te 3 araç kazaya karıştı: 2 yaralıİzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Keisuke Honda'nın AC Milan Formasıyla En İyi GolleriOcak 2014'de Milan'a transfer olan Japon yıldız Keisuke Honda, 92 kez giydiği Milan formasıyla 11 kez ağları havalandırdı.
ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini bulduOtomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" ödül töreninde, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.
2022 Dakar Rallisi2022 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barredo Bort kazandı.
2022 Dakar Rallisi2022 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.
Maltepe'de kontrolünü kaybeden otomobil park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralıMaltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan park halindeki minibüse çarparak durabildi.
2022 Dakar Rallisi2022 Dakar Rallisi'nin 1B etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser el-Attiyah, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.
Son dakika haberleri... Gaziantep'te kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 5 yaralıSon dakika haberler: Gaziantep'te kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 5 yaralı Polis kazaya neden olan sürücüyü arıyor Gaziantep'te yola kontrolsüzce çıkan otomobil kazaya neden oldu.
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?Yılın son haftasında döviz kurundaki gerilemeyle otomobil sektörü hareketli günler geçiriyor. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Dolar kurunda 21 Aralık itibarıyla başlayan sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?
Pandemide geçiş güvenlik sistemlerine talep arttıKovid-19 salgını ile insansız ödeme noktaları gibi geçiş güvenlik sistemleri yoğun rağbet gördü.
Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?Dolar kurunda 21 Aralık itibarıyla başlayan sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?
OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyorOtomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, üretim ve tedarikten kaynaklanan sorunlar, arz-talep dengesinin bozulması, kur hareketliliği ve faizlerin yıl sonu kapanışına etki eden faktörler olarak 2021 boyunca sektörün karşısına çıktığını kaydetti. Artan fiyatlar nedeniyle satılan araçların yüzde 90-95'inin yüzde 80'lik ÖTV dilimine girdiğini belirten Mersin, bu nedenle hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Aralık 20215 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 85'e yükseldiMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bugün itibarıyla 5 bin yeni ana sınıfında 87 bin öğrenci eğitim almaya başladı""5 yaş grubundaki yüzde 78 olan okullaşma oranı yüzde 85'e çıkmış bulunuyor.
İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobil fiyatları düşecek mi?Döviz kurundaki düşüş vatandaşların sıfır ve ikinci el araba fiyatlarını merak etmesine neden oldu. Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncelledi. Peki, İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobil fiyatları düşecek mi?
Araba fiyatları düştü mü? Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? Araba fiyatları düşecek mi?Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncelledi, 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Arabasını satacaklar ve araba alacaklar, Araba fiyatları düştü mü? Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? Araba fiyatları düşecek mi? araştırıyor.
Araç fiyatları düştü mü? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü?
Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesiDolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü.
İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyon 568 bin 927 oldu.
Sporda 2021 böyle geçti: AralıkSporda 2021 yılının son ayında Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu.
Japon yeni neden değersiz? 1 Japon yeni kaç TL?Ülkemizde kurda yaşanan dalgalanmalar sonrası gündeme Japon yeninin dolar karşısındaki değeri geldi. Bu kapsamda Japon yeni neden değersiz? 1 Japon yeni kaç TL? sorularının yanıtı merak edildi. 1 Japon yeni kaç dolar? Japonların para birimi neden dolardan etkilenmiyor?
Son dakika haberi: Otomobil bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralıGelen son dakika haberine göre Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.
HondaJet'in 200'üncü uçağı teslim edildiDünyanın önde gelen jet üreticilerinden biri olan Honda Aircraft Company, HondaJet'in 200'üncü uçağını teslim etti.
Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdiAksaray'da dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyu süren kar yağışı gece yarısı da etkisini artırarak devam ederken olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdiAksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi Devrilen ağacın altında kalan araçlar itfaiye ve polis ekiplerince kaldırıldı Aksaray'da dün sabaha karşı saat 03.
TikTok fenomeni kızın yaptığı şeye kimse inanmıyor! Saç tokası karşılığında ev sahibi olduABD'de yaşayan TikTok fenomeni Demi Skipper, saç tokası karşılığında ev sahibi oldu. Genç kadının bu yaptığına çoğu kişi inanmadı. Ancak kadın, evinin fotoğraflarını paylaşarak bu durumun nasıl gerçekleştiğini anlattı.
Formula 1 şampiyonu kim oldu? 2021 F1 şampiyonu kimdir? F1 2021 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton mu Max Verstappen mi oldu?Formula 1 2021 şampiyonu belli oldu. F1 şampiyonu final turunda belli oldu. Heyecanlı yarışta son gülen taraf Verstappen oldu. Peki, Formula 1 şampiyonu kim oldu? 2021 F1 şampiyonu kimdir? F1 2021 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton mu Max Verstappen mi oldu? F1 son şampiyon kimdir? Hangi pilotun kaç şampiyonluğu var? F1 şampiyonu hangi isim oldu? İşte bilgiler...
Honda'dan F1'e görkemli veda: Son şampiyon VerstappenFormula 1’de sezonun son yarışı Abu Dhabi’de geçilirken, nefes kesen mücadelede Max Vestappen son turdaki atağıyla zafere ve şampiyonluğa ulaşan isim oldu.
Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacakMercedes, Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in şampiyonluk yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ı son turda geçmesiyle biten final yarışının ardından yaptıkları iki itirazın reddedilmesini mahkemeye taşıyacak.
Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölüOtomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.
Formula 1'de Verstappen şampiyon olduFormula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen, büyük çekişmenin yaşandığı son yarış sonrasında ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Son Dakika: Tarih bu yarışı altın harflerle yazacak! Formula 1'de Verstappen, son turda Hamilton'ı geçerek dünya şampiyonu olduSon dakika: Tarih bu yarışı altın harflerle yazacak! Formula 1'de Max Verstappen, son turda Hamilton'ı geçerek dünya şampiyonu oldu. Son saniyeye kadar büyük mücadeleye sahne olan Abu Dhabi GP'sinde ipi göğüsleyen Verstappen, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu ilan etti
Honda taşınabilir ve değiştirilebilir batarya geliştiriyorHonda, taşınabilir ve değiştirilebilir bataryaların yenilenebilir enerji kapsamlı kullanımına yönelik Mobil Güç Paketi’ni (MPP) ve girişimlerini tanıttı.
Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Aralık tarihte bugün vefat edenler!3 Aralık'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? Tarihte bugün olan olaylar, 3 Aralık'ta doğan ünlüler, Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşan gelişmeler... Tarihte bugün doğanlar ve vefat edenler, ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 3 Aralık dünya ne günü? İşte, tarihte bugün ne gerçekleşen olaylar, 3 Aralık tarihte bugün vefat edenler!
Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attıKocaeli'nin Gölcük ilçesinde önce tellere çarpan otomobil sonrasında takla attı.
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole düştü: 2 yaralıManisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı.
Honda'nın Mobil Güç Paketi ile "batarya çalışmaları" hızlandıGeliştirdiği teknolojiler ve mühendislik çözümleri ile ön plana çıkan Honda, taşınabilir ve değiştirilebilir bataryaların yenilenebilir enerji kapsamlı kullanımına yönelik Mobil Güç Paketi'ni (MPP) ve girişimlerini tanıttı.
Japon otomotiv devi Nissan gözünü Ay'a diktiGeliştirdiği Ay keşif aracını tanıttı- Japon otomotiv devi Nissan gözünü Ay'a dikti Geliştirdiği Ay keşif aracını tanıttı Nissan Motor, Japonya Uzay Araştırma Ajansı ile ortaklaşa geliştirdiği ve ay yüzeyinde kullanılmak üzere tasarlanan keşif aracını tanıttı.
İngiltere'nin Ekim Ayı Otomobil Üretiminde Rekor Düşüş Yaşandıİngiltere Motorlu Araç Üreticileri ve Bayileri Birliği (SMMT) tarafından 26 Kasım Cuma günü açıklanan verilere göre, geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere'nin otomobil üretiminde tarihi ölçüde rekor bir düşüş kaydedildi.
Honda 2050 hedefini "trafikte sıfır kaza" olarak belirlediGüvenlik teknolojileri kapsamında geliştirdiği mühendislik çalışmalarıyla öne çıkan Honda, 2050 yılına kadar trafik kazası ölümlerini sıfıra indirmeyi hedefliyor.
Honda, EICMA 2021'e yeni modelleri ile damgasını vurduHonda, sektörün en önemli organizasyonlarından biri olan EICMA'da motosiklet pazarına yönelik yeniliklerini ve geniş ürün gamını sergiledi.
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 olduErzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu.
Otomobille çarpışan motosikletli iki genç metrelerce savruldu: 2 yaralıOtomobille çarpışan motosikletli iki genç metrelerce savruldu: 2 yaralı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobille çarpışan motosiklette bulunan iki genç metrelerce savruldu.
F1 Katar Grand Prix'sinin galibi HamiltonFormula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Formula 1 Katar Grand Prix'sinde Verstappen ve Bottas'a cezaFormula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Hollandalı Max Verstappen'in 5, Fin Valtteri Bottas'ın ise 3 sıra geriden başlama cezası aldığı açıklandı.
F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ınFormula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı Katar Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıKocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.
Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecekMilli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın sezonun son yarışında 6 yıldır üst üste şampiyonluk kupasını kazanan Büyük Britanyalı Jonathan Rea'ya karşı yarışacak.
Japon otomotiv devi Honda küresel çip krizini aştıJapon otomotiv devi Honda, küresel çaptaki çip krizinin ardından 3 fabrikada sekteye uğrayan üretimin Aralık ayı itibariyle normale döneceğini duyurdu.
Trafikte çarpışmaları azaltmak için Honda ve SoftBank'tan teknolojik iş birliğiHonda ve Japonya'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden SoftBank, 5G mobil iletişim sistemi kullanarak yayalar ve araçlar arasındaki çarpışmaları azaltmaya yönelik teknolojik iş birliğinin detaylarını duyurdu.
Uyuşturucuları aracın ses sistemine gizlemişlerHatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir araçta yapılan aramada ses sisteminin içerisine gizlenmiş 237 gram eroin ele geçirildi.
Görüntüler Türkiye'den! Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılarSon dönemde bayilerde sıfır araç bulunmuyor. Birçok kişi stokçuluk yapıldığını öne sürerken, Honda'nın sınırlı sayıda Civic modeli satışa sunması ilginç görüntülere neden oldu. Erken saatlerde bayi önünde sıraya giren vatandaşlar, kapının açılmasıyla daha hızlı davranmak için birbirleriyle yarıştı.
Honda'dan kışa özel bakım avantajıHonda, başlattığı özel kış servis kampanyası kapsamında 2017 model ve öncesi otomobillerde yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.
F1 Brezilya Grand Prix'sinin galibi HamiltonFormula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Brezilya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Fabrikası kapanan Honda'nın tecrübeli isimleri yerli otomobil TOGG projesine dahil edilecekTürkiye'deki fabrikasını kapatan Honda'nın tecrübesi, artık TOGG için kullanılacak. Honda'nın fabrika müdürü Murat Akdaş ve ekibinin TOGG'a geçişinin ardından, şimdi de fabrikanın kapanmasıyla işsiz kalan birbirinden nitelikli personeller projeye dahil edilecek. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş geçtiğimiz günlerde "Honda'daki en önemli şeyi aldık" ifadesiyle fabrika müdürü Akdaş'ın transfer gelişmesini duyurmuştu.
Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralıKocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bahçeye düştü.
Son dakika haberleri | Tuzla'daki kazada ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandıSon dakika haberleri: Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile 8 yaşındaki oğlu Pendik'te son yolculuklarına uğurlandı.
Son dakika haber: Tuzla'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandıGelen son dakika haberlerine göre Tuzla'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı Tuzla'da geçtiğimiz gün iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan baba ile oğlu hayatını kaybetmiş, diğer araçta bulunan 3 kişi de yaralanmıştı.