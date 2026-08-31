Haberler

Nissan ve Honda, yazılım tabanlı araçlar için ortak geliştirme anlaşması imzaladı

Nissan ve Honda, yazılım tabanlı araçlar için ortak geliştirme anlaşması imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İki şirket, yeni nesil yazılım tabanlı araçlarda kullanılacak çekirdek ECU ve yazılımları birlikte geliştirip standartlaştıracak.

Nissan Motor Co. ve Honda Motor Co., yeni nesil yazılım tabanlı araçların (SDV) temelini oluşturan elektronik kontrol üniteleri (ECU) ve bu ünitelerde çalışan yazılımların standartlaştırılması için ortak geliştirme anlaşması imzaladı. İki şirket, ortaklaşa geliştirilen elektronik mimariyi 2029 mali yılından itibaren kendi araçlarında kullanmayı planlıyor.

Nissan ve Honda, stratejik ortaklıkları kapsamında karbon nötrlüğe ulaşma ve trafik kazalarında sıfır ölüm hedefi doğrultusunda çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarını değerlendiriyor. Özellikle yazılım tabanlı araç alanı, teknolojik yeniliklerin hızı ve Ar-Ge verimliliğini artırma ihtiyacı nedeniyle öncelikli iş birliği alanı olarak belirlendi.

Anlaşma uyarınca iki şirket, yeni nesil SDV'lerin E/E mimarisindeki birden fazla çekirdek ECU için ortak teknik özellikler belirleyecek. Araç içi işletim sistemi, ara yazılımın kritik bileşenleri ve araç kontrol yazılımları da bu kapsama dahil olacak. Şirketler, bu teknikleri standartlaştırarak mühendislik uzmanlığını birleştirmeyi, geliştirme maliyetlerini düşürmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Nissan ve Honda, güçlü yönleri üzerine inşa etmeye ve müşterilere ile topluma somut faydalar sunmak için iş birliğini derinleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı

İsrail'i titreten ittifakın adı belli oldu! Bakan Fidan duyurdu
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı

Meloni'nin inadı inat! Kara sınırı bile yok ama ipleri gevşetmiyor
Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı

Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı
Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Geri manevra, 88 yaşındaki adamın sonu oldu
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı