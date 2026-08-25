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Honda, USMCA anlaşması olmazsa Kuzey Amerika'da yeni fabrika kurmayabilir

Honda, USMCA anlaşması olmazsa Kuzey Amerika'da yeni fabrika kurmayabilir
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Honda'nın üst düzey yöneticisi Noriya Kaihara, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki serbest ticaret anlaşması USMCA'nın uzatılmaması halinde Kuzey Amerika'da sekizinci montaj fabrikasını inşa etmekten vazgeçebileceklerini açıkladı. Şirketin bir-iki yıl içinde karar vermesi ve fabrikanın 2030'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

Honda'nın üst düzey bir yöneticisi, Japon otomobil üreticisinin, önemli bir ticaret anlaşması uzatılmadığı takdirde Kuzey Amerika'da sekizinci montaj fabrikasını inşa etmeyebileceğini söyledi. Honda Genel Müdür Yardımcısı Noriya Kaihara, Washington'daki bir yuvarlak masa toplantısında gazetecilere, şirketin Kuzey Amerika'daki üretim kapasitesine yaklaştığını ve yeni bir fabrikaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Trump yönetimi şu anda ABD, Kanada ve Meksika arasındaki serbest ticaret anlaşması USMCA'nın geleceği konusunda müzakereler yürütüyor. Kaihara, "Gelecekte USMCA anlaşması olmazsa, yönümüzü değiştirmek zorunda kalabiliriz" dedi ve şirketin bir veya iki yıl içinde karar vermesi gerektiğini ve fabrikanın 2030 civarında faaliyete geçmesini istediklerini ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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