Honda, USMCA anlaşması olmazsa Kuzey Amerika'da yeni fabrika kurmayabilir

Honda'nın üst düzey bir yöneticisi, Japon otomobil üreticisinin, önemli bir ticaret anlaşması uzatılmadığı takdirde Kuzey Amerika'da sekizinci montaj fabrikasını inşa etmeyebileceğini söyledi. Honda Genel Müdür Yardımcısı Noriya Kaihara, Washington'daki bir yuvarlak masa toplantısında gazetecilere, şirketin Kuzey Amerika'daki üretim kapasitesine yaklaştığını ve yeni bir fabrikaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Trump yönetimi şu anda ABD, Kanada ve Meksika arasındaki serbest ticaret anlaşması USMCA'nın geleceği konusunda müzakereler yürütüyor. Kaihara, "Gelecekte USMCA anlaşması olmazsa, yönümüzü değiştirmek zorunda kalabiliriz" dedi ve şirketin bir veya iki yıl içinde karar vermesi gerektiğini ve fabrikanın 2030 civarında faaliyete geçmesini istediklerini ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi