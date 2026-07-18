Honda, ABD'deki Tek Tam Elektrikli Modeli Prologue'un Üretimini Sonlandırıyor

Honda, ABD pazarındaki tek seri üretim tam elektrikli modeli Prologue'un üretimini 2026 model yılı itibarıyla sonlandıracağını duyurdu. Şirket, elektrikli araç talebindeki öngörülemeyen değişimler nedeniyle kısa vadeli stratejisini hibrit motorlu modellere yönlendirme kararı aldı.

General Motors ile ortak geliştirilen Prologue, daha önce üretimi durdurulan Acura ZDX ile benzer bir sürece girdi. Mevcut stoklarla satışlar 2027'ye kadar devam edebilecek ancak yeni üretim yapılmayacak. Honda, Prologue sahiplerinin satış sonrası hizmetlerden etkilenmeyeceğini ve bakım, yedek parça ile garanti hizmetlerinin kesintisiz süreceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi