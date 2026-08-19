HABAŞ'ın Yerli Otomobilinde Son Aşama: Honda Fabrikasında Üretim ve Ünlü Tasarımcı İmzası

HABAŞ'ın yüzde 100 yerli sermayeyle hayata geçireceği ikinci otomobil projesinde sona yaklaşılıyor. Honda'nın Gebze'deki fabrikasını devralan şirket, sedan ve crossover olmak üzere iki farklı model üzerinde çalışıyor. Araçların hibrit, plug-in hibrit ve benzinli versiyonlarla satışa sunulması planlanıyor.

Tasarım görevini ise BMW, Ferrari ve McLaren gibi markalarla çalışmış Frank Stephenson üstleniyor. Stephenson'ın internet sitesinde, yeni bir Türk otomobil markası için yürütülen çalışmalara yer veriliyor. Türk kültürüne yabancı olmayan ünlü tasarımcı, çocukluk yıllarında İstanbul'da yaşamış ve Türkçe öğrenmiş.

HABAŞ, Honda'nın eski Gebze fabrikasında otomobil üretim kapasitesini 75 bin adede çıkarmayı hedefliyor. Şirket ayrıca Manisa'daki tesisinde ticari araç üretimine devam ediyor. SteelPower markalı kamyonlar ve otobüsler üreten HABAŞ, elektrikli modellerde kendi batarya teknolojisini kullanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi