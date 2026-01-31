Barış Manço, vefatının 27. yılında Kadıköy'de anıldı

Anadolu rock müziğinin önde gelen ismi Barış Manço, vefatının 27. yıl dönümünde Kadıköy Moda'daki evinde anıldı.

Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Barış Manço Evi, sanatçının anısını yaşatmak isteyen sevenlerinin yoğun katılımıyla dolup taştı. Müze evde en çok ilgiyi ise bahçede ilk kez sergilenen Barış Manço'nun özel aracı gördü.

Manço'nun aracı restore edilerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Kadıköy Belediyesi ve Manço ailesinin işbirliğiyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında sanatçının 1991 model kırmızı Honda Prelude aracı, uzun süren restorasyon sürecinin ardından ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Manço'nun Belçika'nın Liege kentinde ikamet ettiği yıllarda kullandığı araç, uzun süren temaslar sonucunda 2025 yılında ülkeye getirilmişti.

Barış Manço Evi'nin bahçesinde düzenlenen açılış törenine, sanatçının eşi Lale Manço, oğlu Doğukan Manço ve pek çok seveni katıldı.

Törende konuşan Doğukan Manço, aracın Türkiye'ye getirilme sürecinin zorluklarından da bahsetti. Aracın normal şartlarda ithalatının mümkün olmadığını ifade eden Manço, devlet kurumlarının çıkardığı özel izinlerle aracın süresiz olarak Barış Manço Evi'nde sergileneceği müjdesini verdi.

"Bu araç bizim için sembolik bir değerdi"

Doğukan Manço, restorasyon sürecini şu sözlerle aktardı:

"Kardeşim burada değil ama ben ikimiz adına da konuşuyorum. Bu araç bizim için sembolik bir değerdi. Barış Manço'nun değerlerini bugüne taşımak adına onun kullandığı aracı, bir yılı getirme çabası, bir yılı da aslına uygun restorasyon olmak üzere iki yıllık bir emekle bugüne yetiştirdik."

Barış Manço Evi'nde düzenlenen etkinlikler, İzmanço grubunun konseri ve Barış Manço'nun "Adam Olacak Çocuk" programından Mine Abla olarak tanınan piyanist Mine Mucur'un dinletisi ile sona erdi.