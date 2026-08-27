Nissan-Mitsubishi İttifakı Yol Ayrımında

25 yılı aşkın süredir farklı biçimlerde varlığını sürdüren Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, birçok kez üst düzey iniş çıkışlar yaşadı. Japonya'dan gelen son haberler, ittifakın üç direğinden ikisi olan Mitsubishi Motors ile Nissan Motor arasındaki çalışma ilişkisinde temel sorunlara işaret ediyor. Nikkei Asia, Nissan'ın Mitsubishi'ye yaptığı büyük yatırımın 10. yılı yaklaşırken, kurumsal ortaklığın 'sönük geçen bir on yılın ardından yol ayrımına yaklaştığını' yazdı ve Nissan'ın hisselerini elden çıkarabileceğini, bunun da Honda veya Foxconn'a alan açabileceğini belirtti.

Ekim 2016'da dönemin Başkanı Carlos Ghosn'un onayıyla Nissan, Mitsubishi Motors'un yüzde 34 hissesini yaklaşık 240 milyar yen (A$2,1 milyar) karşılığında satın aldı. Amaç, yeni model geliştirmede işbirliği yaparak pazara sunum süresini kısaltmak ve maliyet avantajı sağlamaktı. Ancak rapora göre Mitsubishi Motors, son yıllarda Nissan ile sınırlı sinerji gösterdi. İlk dönemlerde ortak geliştirilen Mitsubishi eK X ve Nissan Sakura EV kei şehir arabaları başarılıydı ve Mitsubishi Outlander ile Nissan X-Trail SUV'ler ortak platformu paylaşıyordu.

Tokai Tokyo Intelligence Laboratory kıdemli analisti Seiji Sugiura, Mitsubishi Motors ve Nissan'ın 'ortak parça ve tedarik konusunda ilerleme kaydetmediğini' söyledi. Sugiura, 'Yatırım gerçekten Ghosn tarafından yönlendirilmiş gibi görünüyor ve önceden işbirliği hakkında derin bir tartışma yapılıp yapılmadığından şüpheliyim' dedi. Nissan'ın Mitsubishi ile ilişkisinin, son on yılda şirketin vergi öncesi karına yalnızca yaklaşık yüzde 1 katkı sağladığı düşünülüyor. Mitsubishi Motors'un piyasa değeri Ekim 2016'dan bu yana yaklaşık yüzde 40 düştü. Bu, Nissan yatırımının kısmen Mitsubishi için bir kurtarma paketi olması nedeniyle ironik; o dönemde Mitsubishi, yakıt verimliliği verileriyle ilgili bir skandalın ardından müşteri güvenini kaybetmişti.

Mitsubishi, Güneydoğu Asya'da Çinli rakip markaların yoğun rekabetinin yanı sıra ABD tarifeleri ve Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle karşı karşıya. Nissan ise büyük bir küresel mali krizin ortasında; Mart 2025'te sona eren mali yılda A$7 milyar net zarar ve Mart 2026'da sona erecek yıl için A$4,7 milyar net zarar öngörülüyor. Nissan'ın Mitsubishi hisseleri için 10 yıllık 'kilitlenme' süresinin sona ermesi yaklaşırken, piyasa analistleri Nissan'ın hisselerinin bir kısmını elden çıkarabileceğini ve diğer olası sermaye ortakları hakkında spekülasyonlar yapıldığını belirtiyor.

SBI Securities baş analisti Koji Endo, iki şirket arasındaki mevcut işbirliğinin 'kazançlarını desteklemeye yetmediğini' söyledi. Endo, 'Mevcut yolda kalmak yeni teknoloji veya iş modeli üretmez' dedi. Raporda, kilitlenme sonrası çeşitli yatırım senaryoları öne sürülüyor. İlki, Şubat 2025'te Honda ve Nissan arasındaki planlanan çok milyarlık kurumsal birleşmenin resmen iptal edilmesine rağmen Honda'nın devreye girmesi. Mitsubishi'nin kamyonetlerdeki gücü Honda'ya hitap edebilir ve Nissan yeniden yapılanmaya odaklanırken, işbirliğinde Honda'nın öncülük etmesi daha iyi sonuçlar getirebilir. Aynı zamanda Tayvanlı dev Foxconn da oyuncu olabilir; Mitsubishi bu ay, Foxconn'un bir kolunun geliştirdiği bir EV satın alacağını ve satışların en kısa sürede bu yıl Avustralya ve Yeni Zelanda'da başlayacağını doğruladı. Ekim yaklaşırken bu alanı izlemeye devam edin.

Kaynak: Haber Merkezi