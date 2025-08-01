Honda Türkiye, İzmir'de 760 Milyon TL Yatırımla Yeni Motosiklet Fabrikası Kuruyor

Honda Türkiye, İzmir'de 760 Milyon TL Yatırımla Yeni Motosiklet Fabrikası Kuruyor
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Honda Türkiye, Aliağa'da yılda 100 bin motosiklet üretim kapasitesine sahip yeni bir fabrika yatırımı yapacak. 760 milyon TL'lik yatırımla kurulacak tesis, yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak ve motosiklet pazarındaki büyümeyi destekleyecek.

Honda Türkiye, büyüyen motosiklet pazarını desteklemek amacıyla İzmir'in Aliağa ilçesinde yılda 100 bin üretim kapasitesine sahip yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştiriyor. 760 milyon TL'lik yatırım tutarıyla hayata geçirilecek fabrika, 100 bin metrekare alanda yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Honda Türkiye, motosiklet pazarındaki büyümeyi desteklemek ve küresel motosiklet satışlarını artırmak amacıyla Aliağa ilçesinde yeni bir motosiklet fabrikası yatırımı kararı aldı. COVID-19 pandemisiyle birlikte bireysel ve kurumsal ulaşım ihtiyacının artması Türkiye motosiklet pazarında önemli bir büyümeye yol açtı. Bu gelişmeler sonucunda Honda Türkiye, 2024 yılında yıllık 162 bin adet motosiklet satışıyla rekor kırdı.

Honda'nın İzmir'de kuracağı bu tesiste motosiklet üretimine 2026 yılının ortalarında başlanması planlanıyor. Motosiklet üretimine yıllık 100 bin adet kapasiteyle başlanacak tesiste, ilerleyen dönemde üretim kapasitesinin yıllık 200 bin adet olması hedefleniyor. 760 milyon TL'lik yatırım tutarıyla hayata geçirilecek fabrika, 100 bin metrekare alanda yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Fabrika yatırımıyla Honda Türkiye, motosiklet pazarında sürdürülebilir büyümeyi ve Türkiye'de motosiklet kültürünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Bununla birlikte Honda, bölgesel üretimi güçlendirmeyi, tüketicilere yüksek kaliteli, ulaşılabilir ve cazip ürünler sunmayı hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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