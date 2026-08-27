Haberler

HABAŞ'ın yerli otomobili için geri sayım: Frank Stephenson imzası

HABAŞ'ın yerli otomobili için geri sayım: Frank Stephenson imzası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye otomotiv sektöründe HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki eski tesisinde yürüttüğü binek otomobil projesiyle ilk yerli otomobilini yıl sonuna kadar tanıtmaya hazırlanıyor. Projenin tasarımında dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson'ın görev aldığı açıklandı.

Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir yerli marka için hazırlıklar sürüyor. HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki eski üretim tesisinde binek otomobil projesini yürütüyor.

Şirketin ilk yerli otomobilini yıl sonuna kadar tanıtması beklenirken, projenin tasarım sürecinde dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson görev alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği dünya devini açıkladı
Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu

Görüntüyü izlemeniz lazım! Mutluluktan uçacak
Arda Güler için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir sorunu var

Arda için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir...
Amorim'den Leao'nun transferi hakkında açıklama

Galatasaraylıların beklediği açıklama geldi: 5 gün sonra...
Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı

Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı
Ay tutulması için saat verildi! Türkiye'den de izlenebilecek

Yarın gökyüzüne bakmayı unutmayın! Türkiye'den de izlenebilecek
Sır ölümü aydınlatacak kayıt! Rojin “Hocam” diye hitap ediyordu

Sır ölümü aydınlatacak kayıt! Rojin “Hocam” diye hitap ediyordu