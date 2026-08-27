HABAŞ'ın yerli otomobili için geri sayım: Frank Stephenson imzası
Türkiye otomotiv sektöründe HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki eski tesisinde yürüttüğü binek otomobil projesiyle ilk yerli otomobilini yıl sonuna kadar tanıtmaya hazırlanıyor. Projenin tasarımında dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson'ın görev aldığı açıklandı.
Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir yerli marka için hazırlıklar sürüyor. HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki eski üretim tesisinde binek otomobil projesini yürütüyor.
Şirketin ilk yerli otomobilini yıl sonuna kadar tanıtması beklenirken, projenin tasarım sürecinde dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson görev alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi