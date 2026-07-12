Hibrit Araç Fiyatlarına Yeni Zam: Otomotiv Politikası Belirsizliği Sürüyor

Toyota Corolla Cross hibrit modellerinin fiyatı 1,364 milyon Pakistan rupisi artışla 10,299 milyon rupiye, Honda HR-Ve hibrit modeli ise 1,370 milyon rupi artışla 10,369 milyon rupiye yükseldi. Bazı montajcılar hibrit araç teslimatını durdurdu ve yeni politika veya vergi revizyonu bekliyor.

Bayiler, fiyat artışının talebi düşürebileceğini ve hükümetin yakıt tasarruflu araç teşviklerini zayıflatabileceğini belirtiyor. Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb, yeni otomotiv politikasının Başbakan ve kabine onayından sonra Meclise sunulacağını açıkladı. Elektrikli araç CKD kitlerindeki imtiyaz 2027'ye kadar uzatıldı.

Tarife reformları kapsamında regülatif vergi oranları düşürüldü, ancak yerel montajcılar mevcut imtiyazlı ithalat rejimleri nedeniyle bu indirimlerden büyük fayda sağlayamayacak. Hükümet, 2030'a kadar regülatif vergileri tamamen kaldırmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi