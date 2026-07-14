Honda Odyssey Minivanlara Hava Yastığı Soruşturması
ABD'de 2011-2017 model Honda Odyssey minivanların hareket halindeyken hava yastıklarının kendiliğinden açılması şikayetleri üzerine NHTSA tarafından soruşturma başlatıldı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Honda Odyssey minivanları hakkında bir soruşturma açılması için talep aldı. Bu talep, araçların hareket halindeyken hava yastıklarının kendiliğinden açılmasıyla ilgili şikayetler üzerine yapıldı.
Soruşturma kapsamı, 2011-2017 model yılları arasındaki yaklaşık 806.963 Honda Odyssey aracını içeriyor. Honda, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Kaynak: Haber Merkezi