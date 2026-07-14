Haberler

Honda Odyssey Minivanlara Hava Yastığı Soruşturması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de 2011-2017 model Honda Odyssey minivanların hareket halindeyken hava yastıklarının kendiliğinden açılması şikayetleri üzerine NHTSA tarafından soruşturma başlatıldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Honda Odyssey minivanları hakkında bir soruşturma açılması için talep aldı. Bu talep, araçların hareket halindeyken hava yastıklarının kendiliğinden açılmasıyla ilgili şikayetler üzerine yapıldı.

Soruşturma kapsamı, 2011-2017 model yılları arasındaki yaklaşık 806.963 Honda Odyssey aracını içeriyor. Honda, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı

Abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu

Hava savunma sistemleri çaresiz! İran füzeleri ABD üssünü böyle vurdu
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon

6 yıllık sır çözülüyor mu? Gülistan için 100 kişilik dev ekip sahada
Siverek'te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 18, diğeri 19 yaşındaydı... İnşaatta halat faciası
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonların beklediği teklif Meclis'te kabul edildi
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Günün sürprizi! Atletico Madrid'den Eyüpspor'a transfer oldu

Günün sürprizi! Atletico Madrid'den Eyüpspor'a transfer oldu