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Honda, Çin'deki Ortaklığını 10 Yıl Uzattı

Honda, Çin'deki Ortaklığını 10 Yıl Uzattı
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Honda, Guangzhou Automobile Group (GAC) ile olan ortaklığını 10 yıl uzatarak 2038'e kadar devam ettirme kararı aldı. Çin'de satışları 2020'deki zirvesinden %60 düşen Honda, Guangzhou'daki fabrikasında üretimi askıya alırken, Accord ve Avancier gibi modellerin üretimine devam edecek.

Honda, Guangzhou Automobile Group (GAC) ile olan stratejik ortaklığını 10 yıl uzatarak 2038 yılına kadar devam ettireceğini açıkladı. 1998'de kurulan %50-%50 ortaklıklı GAC Honda'nın mevcut anlaşması 2028'de sona erecekti.

Çinli yerel markaların agresif fiyat politikaları nedeniyle Honda'nın Çin'deki satışları 2020'deki zirvesinden %60 düştü. 2025'te yalnızca 340.000 araç satan şirket, geçen yıla göre %26 gerileme kaydetti. Satışlardaki düşüş nedeniyle Guangzhou'daki Huangpu Fabrikası'ndaki üretim askıya alındı.

Honda, açıklamasında her iki şirketin teknoloji ve kaynaklarını kullanarak Çin'deki faaliyetlerini güçlendireceğini ve Accord sedan ile Avancier SUV gibi modellerin üretimine devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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