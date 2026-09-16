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Honda, kalite politikasından ödün vermiyor

Honda, kalite politikasından ödün vermiyor
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American Honda CEO'su Fujimura, Çinli ve Hintli rakiplerin hızlı model lansmanlarına karşı Honda'nın kalite onayı olmadan üretim aşamasına geçmeyeceğini söyledi.

Honda, otomotiv sektöründe yazılım ve otonom sürüş sistemlerine bağımlılık artarken, Çinli üreticilerin agresif model lansman hızına karşı kalite politikasını koruyor.

American Honda Motor Co. Başkanı ve CEO'su Eiji Fujimura, Çin ve Hindistan merkezli rakiplerle yarışmaları gerektiğini kabul etti. Ancak 'Honda'nın öz kimliğini korumak' adına hiçbir bileşen veya modelin kalite onayını tam almadan bir sonraki üretim aşamasına geçmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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