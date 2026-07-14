Haberler

NHTSA, 800 binden fazla Honda Odyssey için hava yastığı şikayetini inceliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de 2011-2017 model 806 bin 963 Honda Odyssey minivanın hava yastıklarının çarpışma olmadan açılabileceği iddiasıyla NHTSA'ya başvuru yapıldı. Kurum henüz soruşturma başlatmadı, geri çağırma anlamı taşımıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2011-2017 model yıllarındaki 806 bin 963 Honda Odyssey minivanını kapsayan bir hava yastığı başvurusunu değerlendirmeye aldı. Başvuruda, hava yastıklarının çarpışma olmadan istem dışı açılabileceği ve bunun sürücünün dikkatini dağıtarak kazaya yol açabileceği iddia ediliyor.

NHTSA henüz resmi bir soruşturma başlatmadı ve Honda konuyla ilgili açıklama yapmadı. Mevcut durum bir geri çağırma anlamına gelmiyor. Kurum, başvuruyu kabul ederse resmi soruşturma açacak, aksi halde reddedebilecek. Honda'nın daha önce 2018-2022 Odyssey modelleri için benzer bir sorunu yazılım güncellemesiyle çözdüğü ve soruşturmanın kapandığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Çatısı çöken evde 11 kişi can verdi
Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

Büyük müjdeyi taraftarlarına verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak
Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?

Okan'a soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?