NHTSA, 800 binden fazla Honda Odyssey için hava yastığı şikayetini inceliyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2011-2017 model yıllarındaki 806 bin 963 Honda Odyssey minivanını kapsayan bir hava yastığı başvurusunu değerlendirmeye aldı. Başvuruda, hava yastıklarının çarpışma olmadan istem dışı açılabileceği ve bunun sürücünün dikkatini dağıtarak kazaya yol açabileceği iddia ediliyor.

NHTSA henüz resmi bir soruşturma başlatmadı ve Honda konuyla ilgili açıklama yapmadı. Mevcut durum bir geri çağırma anlamına gelmiyor. Kurum, başvuruyu kabul ederse resmi soruşturma açacak, aksi halde reddedebilecek. Honda'nın daha önce 2018-2022 Odyssey modelleri için benzer bir sorunu yazılım güncellemesiyle çözdüğü ve soruşturmanın kapandığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi