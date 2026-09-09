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Gözden Kaçan İkinci El Modeller: Seat Exeo ST ve Honda Civic Tourer

Gözden Kaçan İkinci El Modeller: Seat Exeo ST ve Honda Civic Tourer
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Golf, Passat ve Audi A4'ün gölgesinde kalan bazı araçlar, uygun fiyatları ve sundukları özelliklerle öne çıkıyor.

İkinci el otomobil piyasasında popüler modellerin dışında kalan bazı araçlar, uygun fiyatları ve sağlam teknik yapılarıyla dikkat çekiyor. Alman Bild gazetesine göre bu otomobiller, marka bilinirliği düşük olduğu için pek tercih edilmiyor. Ancak bu durum, onları günümüzde cazip birer alternatif haline getiriyor.

Seat Exeo ST, 2008-2013 arasında üretilen bir station wagon modeli. 5 bin 900 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Teknik olarak Audi A4 B7'ye dayanan araç, özellikle 150 beygir gücündeki 1.8 T motoruyla öne çıkıyor. Bu motor, Volkswagen Grubu'nun uzun süredir kullandığı dayanıklı bir ünite.

Honda Civic Tourer ise 2013-2017 yıllarında üretildi ve 7 bin 500 eurodan başlıyor. Sınıfının en geniş bagajlarından birine sahip olan model, 1668 litreye kadar yük alabiliyor. 141 beygirlik 1.8 i-VTEC benzinli motor, turbo ve doğrudan enjeksiyon gibi sorunlu parçalar içermiyor. 1.6 i-DTEC dizel ise uzun yol için ideal. Çoğu aracın birinci sahibi olması da iç mekanların temiz kalmasını sağlamış.

Kaynak: Haber Merkezi
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