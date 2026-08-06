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Honda'nın net karı iki kattan fazla arttı

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Honda Motor'un Nisan-Haziran 2026 net karı 450,9 milyar yene (2,86 milyar dolar) yükseldi. Kuzey Amerika satışları ve yenin değer kaybı etkili oldu. Şirket, 2026 mali yılı kar beklentisini 400 milyar yene yükseltti.

Honda Motor'un Nisan-Haziran 2026 dönemi net karı, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla artarak 450,9 milyar yene (2,86 milyar dolar) çıktı.

Tokyo merkezli Japon üretici Honda, yaptığı açıklamada, 2026 mali yılı bilançolarına dair güncel verileri ve beklentilerini duyurdu.

Buna göre Nisan-Haziran 2026 döneminde net kar, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla artarak 450,9 milyar yene (2,86 milyar dolar) çıktı.

Üretici şirketin net kar artışına Kuzey Amerika pazarında araç satışlarındaki yükseliş ile Japon yeninin döviz karşısındaki değer kaybı olumlu yansıdı.

Satış gelirlerinin yüzde 13,5 artışla yaklaşık 6 trilyon yene (38 milyar dolar) çıktığı çeyrek dönemde, işletme karı da iki kattan fazla artışla 530,7 milyar yene (3,3 milyar dolar) yükseldi.

Honda Baş Finans Direktörü Kawaguçi Masao, gazetecilere açıklamasında, "Yükselen ham petrol fiyatları nedeniyle hibrit ve enerji tasarruflu araçlarımıza büyük talep var." ifadelerini kullandı.

Şirket, Mart 2027'de sona erecek 2026 mali yılı kapsamlı net kar beklentisini, daha önce duyurduğu 260 milyar yenden 400 milyar yene çıkardı.

Kaynak: AA
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