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Honda ve Nissan'dan yazılım iş birliği

Honda ve Nissan'dan yazılım iş birliği
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Honda ve Nissan, araçlarda kullanılacak elektronik ve yazılım altyapısını standartlaştırmak için iş birliğini genişletiyor. Ortak geliştirilecek kontrol üniteleri ve yazılımlar, 2029'dan itibaren yeni nesil araçlarda kullanılacak. Çinli üreticilerin yükselişine karşı rekabet gücünü artırmayı hedefleyen ortaklığa Mitsubishi Motors'un da katılması değerlendiriliyor.

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, araçların elektronik ve yazılım altyapısını standartlaştırmak için iş birliğini genişletme kararı aldı. Şirketler, yazılım tanımlı araçlarda (SDV) kullanılacak ortak elektronik kontrol üniteleri (ECU) geliştirecek. Bu altyapı ve ilgili yazılımlar, 2029 mali yılından itibaren yeni nesil araçlarda kullanılacak.

Ortak açıklamaya göre Honda ve Nissan, birlikte geliştirilecek ECU'ları ve yazılım bileşenlerini temel alan yeni bir araç mimarisi oluşturacak. Bu mimarinin 2029 ve sonrasında çıkacak modellerde kullanılması hedefleniyor. Mitsubishi Motors'un da ortaklığa katılmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Çalışmanın kapsamı yalnızca donanımla sınırlı değil; temel ECU'lar için ortak teknik özellikler belirlenecek, işletim sistemleri ve araç kontrol yazılımları da ortak geliştirilecek.

Otomobillerde otonom sürüş ve bağlantılı araç özellikleri geliştikçe yazılım rekabetin merkezine oturdu. Sürücü destek sistemleri, araç içi eğlence ve kablosuz güncellemeler gibi özellikler daha fazla yazılım altyapısı gerektiriyor. İş birliğinin arkasındaki önemli etkenlerden biri de Çinli üreticilerin yükselişi. BYD gibi şirketler, gelişmiş yazılımlı elektrikli ve hibrit modelleriyle Avrupa ve Güneydoğu Asya'da güçlendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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