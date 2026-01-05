İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Honda Motor, küresel yarı iletken kıtlığının tedarik zincirinde yol açtığı aksaklıklar nedeniyle Çin'deki üç fabrikasında üretimi yeniden başlatma planını erteledi. Japonya'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi, üretim durdurma kararının iki hafta daha uzatıldığını duyurdu.

ÜRETİM 19 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Şirketin Guangzhou Otomobil Grubu (GAC) ile ortak girişimi kapsamında faaliyet gösteren tesislerin normal koşullarda pazartesi günü üretime dönmesi bekleniyordu. Ancak Honda sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, üretimin yeniden başlayacağı tarihin 19 Ocak'a çekildiği bildirildi.

ÇİP SEVKİYATLARINDA GECİKME YAŞANIYOR

Sektör kaynakları, söz konusu kesintinin Çinli teknoloji şirketi Wingtech'in, Hollanda merkezli yan kuruluşu Nexperia'dan gelen çip sevkiyatlarında yaşanan gecikmelerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Nexperia kaynaklı tedarik sorunlarının son aylarda birçok otomotiv devini üretim kapasitesini düşürmeye zorladığı ifade ediliyor. Honda ise son açıklamasında üretimdeki ayarlamayı doğrudan Nexperia ismiyle ilişkilendirmedi.

Honda, daha önce de benzer bir tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya kalmıştı. Şirket, geçen yıl ekim sonu ve kasım aylarında Kuzey Amerika'daki bazı fabrikalarında çip kıtlığı nedeniyle üretim hatlarını geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı. Çin'deki son erteleme, Honda'nın küresel parça krizine karşı kırılganlığının sürdüğüne işaret etti.