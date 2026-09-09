Haberler

HABAŞ'ın yerli otomobili için geri sayım: Tasarımda ünlü isim

HABAŞ'ın yerli otomobili için geri sayım: Tasarımda ünlü isim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Togg'un ardından yeni bir yerli otomobil girişimi daha mevcut. HABAŞ, Gebze'deki eski Honda fabrikasında binek otomobil üretecek. Yıl sonuna kadar tanıtılması beklenen projede dünyaca ünlü tasarımcı Frank Stephenson da yer alıyor.

Türkiye otomotiv sektöründe yerli üretim atağına bir yenisi daha ekleniyor. Togg'un ardından, yüzde 100 yerli sermaye hedefiyle geliştirilen yeni bir otomobil projesi daha gündeme geldi. HABAŞ tarafından yürütülen çalışmada yeni modelin yıl sonunda kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.

HABAŞ'ın, Honda'nın Gebze'deki eski üretim tesisinde yürüttüğü binek otomobil projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Şirketin ilk yerli otomobilini yıl sonuna kadar tanıtması beklenirken, projenin tasarım sürecinde dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson görev alıyor. BMW, Ferrari ve McLaren gibi markalarla yaptığı çalışmalarla tanınan Stephenson'ın web sitesinde yeni bir Türk otomotiv üreticisinin marka kimliği ve tasarım dili üzerinde çalıştığı bilgisi yer alıyor.

HABAŞ'ın yeni marka kapsamında ilk etapta biri sedan diğeri crossover olmak üzere iki model üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Benzinli motorun yanı sıra hibrit ve plug-in hibrit seçeneklerinin de değerlendirilmesi planlanıyor. Şirketin otomotiv yatırımlarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar euro olması öngörülüyor.

Binek modellerin Gebze'deki eski Honda fabrikasında üretilmesi ve tesisin yıllık kapasitesinin 75 bin araca ulaştırılması hedefleniyor. Tesisin yeniden üretime hazırlanmasıyla Türkiye'de yerli sermayeyle yeni bir binek otomobil markası oluşturma hedefinde önemli bir adım atılması bekleniyor. Sonraki aşamalarda SUV ve hafif ticari araçların da ürün gamına eklenmesi gündeme gelebilir.

Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı
İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi

İzmir'de hareketli saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte yeni renk seçenekleri

Teknoloji devi bombayı patlattı! İşte milyonların beklediği o telefon
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti

Eşini yanına alan ünlü isim, scooter'la dakikalarca ters yönde gitti
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum

Dev maç öncesi çok konuşulacak sözler: Geri dönmek istiyorum
Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı

Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı
Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco'ya bir darbe de federasyondan

Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco'ya bir darbe de federasyondan
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında 'bilgisayar çaldı' iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

Ünlü oyuncuya olay hırsızlık suçlaması
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Fenerbahçe'de ayrılık: Becao, Rusya'ya gitti

Sessiz sedasız Türkiye'yi terk etmişti! Süper Lig devine veda etti