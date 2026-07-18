Honda, Son Elektrikli Aracı Prologue'un Üretimini Durduruyor

Honda, talep değişikliği nedeniyle son seri üretim elektrikli aracı Prologue'un üretimini 2026 model yılı sonunda durduracağını açıkladı. Satışlar stok durumuna bağlı olarak 2027'ye kadar sürecek. Prologue, 2025'te üretimi durdurulan Acura ZDX'in ardından gelen ikinci GM tabanlı EV oldu. Bu kararla Honda'nın ABD'de satılan tek bir elektrikli aracı kalmadı; şirket ayrıca birçok EV projesini iptal etti ve hibritlere odaklanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi