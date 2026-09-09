Honda'nın Sıra Dışı Tasarımı: Yakıt Deposu Ön Koltuk Altında

Honda, bazı kompakt modellerinde yakıt deposunu ön koltuğun altına yerleştirerek farklı bir mühendislik çözümü kullanıyor. Bu tasarım, iç mekanı büyütmek ve zemin yüksekliğini azaltmak amacıyla geliştirilmiş; arka koltuk yolcularına daha fazla ayak ve diz mesafesi sağlıyor. Honda'nın 'Man-Maximum, Machine-Minimum' felsefesiyle uyumlu bu yaklaşım, küçük otomobillerde geniş kabin sunmayı hedefliyor.

Yakıt deposunun öne alınması, arka koltuk bölgesinde oluşan boşluk sayesinde Magic Seat sisteminin geliştirilmesini sağladı. Arka koltuklar yatırılabildiği gibi yukarı da katlanabiliyor; bu da büyük eşya taşımayı kolaylaştırıyor. Bagaj tarafında da avantaj yaratan bu düzenleme, alçak ve geniş bir yükleme alanı oluşturuyor. Tasarım; Jazz, Fit, Mobilio ve N Serisi modellerde kullanılıyor. Dışarıda depo kapağının arkada olması, deponun arkada olduğu anlamına gelmiyor; dolum hattı depoya aracın yanından ulaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi