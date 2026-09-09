Haberler

Honda'nın Sıra Dışı Tasarımı: Yakıt Deposu Ön Koltuk Altında

Honda'nın Sıra Dışı Tasarımı: Yakıt Deposu Ön Koltuk Altında
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kompakt modellerde iç hacmi artırmak için yakıt deposunu ön koltuğun altına taşıyan Honda, Magic Seat sistemiyle esneklik sağlıyor.

Honda, bazı kompakt modellerinde yakıt deposunu ön koltuğun altına yerleştirerek farklı bir mühendislik çözümü kullanıyor. Bu tasarım, iç mekanı büyütmek ve zemin yüksekliğini azaltmak amacıyla geliştirilmiş; arka koltuk yolcularına daha fazla ayak ve diz mesafesi sağlıyor. Honda'nın 'Man-Maximum, Machine-Minimum' felsefesiyle uyumlu bu yaklaşım, küçük otomobillerde geniş kabin sunmayı hedefliyor.

Yakıt deposunun öne alınması, arka koltuk bölgesinde oluşan boşluk sayesinde Magic Seat sisteminin geliştirilmesini sağladı. Arka koltuklar yatırılabildiği gibi yukarı da katlanabiliyor; bu da büyük eşya taşımayı kolaylaştırıyor. Bagaj tarafında da avantaj yaratan bu düzenleme, alçak ve geniş bir yükleme alanı oluşturuyor. Tasarım; Jazz, Fit, Mobilio ve N Serisi modellerde kullanılıyor. Dışarıda depo kapağının arkada olması, deponun arkada olduğu anlamına gelmiyor; dolum hattı depoya aracın yanından ulaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek

Dünyanın beklediği haberi verdi
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi

Galatasaray muhteşem başladığı geceyi hüzünle bitirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'da ibre Şenol Güneş'e döndü

İbre tamamen Şenol Güneş'e döndü!
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti

Listede Erdoğan da var! Tüm gözler cumartesi gününe çevrildi

Galatasaray'ın Avrupa'da deplasmanda yüzü gülmüyor

İsteseler böylesini başaramazlardı! Son 16 maçta...
Lucas Torreira'dan öz eleştiri: Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanmalıyız

Hakeme değil, kendi takımına isyan etti
Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı

Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı
Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı
Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı! İşte sonuç

F.Bahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico karşılaştı! İşte kazanan