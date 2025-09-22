Otomobil fiyatlarını altüst eden vergi kararı! Kimi 500 bin düşecek, kimi cep yakacak

Otomotiv piyasasında taşları yerinden oynatacak yeni karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Türkiye, bir yandan Çin'den ithal edilen otomobillere yeni ek gümrük vergileri getirirken, diğer yandan ABD'den gelen araçlara yıllardır uygulanan yüzde 60'lık ek vergiyi kaldırdı.

ÇİN'DEN GELEN ARAÇLARA EK VERGİ

Son iki yıldır sürekli artan ek vergiler Çinli markaları yeniden hedef aldı. 2023'te elektrikli otomobillere yüzde 40 ek vergi konulmuştu. Bu oran 2024'te tüm yakıt türlerine genişletildi. Yılbaşından bu yana içten yanmalı motorlu Çin araçlarına yüzde 50, elektrikli ve hibritlerine ise yüzde 40 ek vergi uygulanıyor. Bugün açıklanan yeni düzenleme ise bu oranların üzerine "ek mali yükümlülük" getirilmesi anlamına geliyor. Yani Çin'den ithal edilen araçlar için vergiler katlanarak artacak.

Buna göre; konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobillerde yüzde 25 veya en az 6 bin dolar, plug-in hibritlerde yüzde 30 veya en az 7 bin dolar, elektrikli otomobillerde ise yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar ek vergi uygulanacak.

İŞTE VERGİ ARTIŞINDAN ETKİLENECEK MARKALAR

Yeni düzenleme kapsamında otomobil ithalatına getirilen ek vergi uygulamalarının, Japonya menşeli araçları doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle hibrit ve elektrikli modellerde vergi oranlarının artmasıyla fiyatların yükselme ihtimali gündemde. Türkiye'de yoğun ilgi gören Honda, Toyota, Subaru ve Nissan gibi modellerin liste fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

ABD ÜRETİMİ ARAÇLARA YÜZDE 60 VERGİ İNDİRİMİ

2018'den bu yana uygulanan yüzde 60 ek gümrük vergisi artık tarih oldu. Böylece, Amerikan menşeli otomobillerin Türkiye pazarına yeniden dönmesinin önü açıldı. Özellikle Alman markalarının ABD'de ürettiği ama uzun süredir Türkiye'ye getirmediği modellerin geri dönebileceği konuşuluyor.

BMW'nin ABD'de üretilen SUV modelleri, Jeep'in Türkiye'de uzun süredir yer almayan ürünleri ve Volvo'nun bazı modellerinin yeniden satışa sunulması bekleniyor.

TESLA'DA 500 BİN LİRAYA VARAN AVANTAJ

Tesla Model S'nin vergisiz fiyatı 1 milyon 254 bin 901 TL. Araç, önceki uygulamada yüzde 70 (%10 + % 60) oranında gümrük vergisine tabiydi. Gümrük vergisi, ÖTV ve KDV dahil toplam ithal fiyat 3 milyon 199 bin 997 TL'ye ulaşıyordu. Yeni düzenlemeyle ABD'den ithal edilen elektrikli araçların vergisi yüzde 40'a (%10 + %30) düşürüldü. Bu güncelleme sonrası Tesla Model S'in gümrük vergisi, ÖTV ve KDV dahil fiyatı 2 milyon 635 bin 292 TL'ye geriledi. Böylece fiyat avantajı 564 bin 705 TL oldu. Tesla Model Y Almanya'da üretildiği için ve Türkiye'nin AB ülkeleriyle gümrük birliği anlaşması olduğu için bu vergi kapsamında bulunmuyor.

60 GÜN SONRA FİYATLARA YANSIYACAK

Yeni karar, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten 60 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu süre, ithalat işlemleri başlamış araçlar için geçiş kolaylığı sağlamak amacıyla tanındı.

SEKTÖR ŞOKTA

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, kararların sektörde önemli bir belirsizlik yarattığını söyledi.

Bozkurt, "Otomotiv sektörü yapısı gereği uzun vadeli öngörü, hazırlık ve sipariş zamanlamalarına ihtiyaç duyan bir sektör. Ancak ani olarak hayata geçirilen bu tür düzenlemeler öngörülebilirliği zorlaştırıyor" dedi.

ozkurt, 60 günlük uyum süresinin de yetersiz olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Siparişlerin revize edilmesi, üretim ve lojistik planlarının yeniden yapılması için en az üç aya ihtiyaç var. Markalar global pazarda önceden belirlenmiş kotalar üzerinden üretim ve dağıtım yapıyor. Sürekli değişen vergi sistemleri, global otomotiv sektörünün parçası olan markaların ticaretini ve rekabet gücünü zorluyor" değerlendirmesinde bulundu.