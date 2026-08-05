Honda'dan rekor çeyrek: Faaliyet karı %117 arttı

Honda, elektrikli araç dönüşümünün ağır maliyetleriyle zararla kapattığı geçen mali yılın ardından yeni döneme güçlü bir başlangıç yaptı. Nisan-haziran döneminde satış geliri yüzde 13,5 artarak 6,06 trilyon yene, faaliyet karı ise yüzde 117,4 artışla 530,7 milyar yene ulaştı. Bu, şirket tarihinin en yüksek çeyreklik faaliyet karı olarak kaydedildi.

Geçen yıl bilançoya en büyük yükü elektrikli araç stratejisindeki değişiklikler getirmişti. Bu çeyrekte elektrikli araçlarla ilgili yeni bir zarar çıkmaması ve zayıf yenin kur avantajı karlılığı destekledi. Kur hareketlerinin faaliyet karına katkısı yaklaşık 90,8 milyar yen oldu.

Otomobil satışları Çin'deki sert düşüşe rağmen Kuzey Amerika ve Japonya sayesinde toparlandı. Motosiklet operasyonları ise Hindistan ve Brezilya talebiyle yüzde 20,5 kar marjıyla çeyreklik rekor kırdı. Şirket, yıllık faaliyet karı hedefini 500 milyar yenden 650 milyar yene yükseltti.

Buna karşın Honda, elektrikli araç dönüşüm maliyetlerinin bu yıl 520 milyar yen ek yük oluşturacağını ve Çin pazarındaki kaybın sürdüğünü belirtiyor. Japon üreticinin Çinli rakiplerle rekabet için yeni modeller geliştirmesi gerekiyor. Orta Doğu'daki gelişmeler de yıllık hedef açısından yakından izlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi