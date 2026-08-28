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Honda'dan Accord'a hibrit dokunuş: Sanal manuel vites geliyor

Honda'dan Accord'a hibrit dokunuş: Sanal manuel vites geliyor
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Elektrikli araç yatırımlarını yavaşlatan Honda, hibrit teknolojilere odaklanarak ikonik modeli Accord'u yeniliyor. 2027'de tanıtılması beklenen yeni Accord, keskin tasarımı ve sürüş deneyimini artıran sanal manuel vites sistemiyle dikkat çekecek.

Elektrikli araç yatırımlarında frene basan Honda, hibrit teknolojilere ağırlık veriyor. Bu kapsamda ikonik modeli Accord'u kapsamlı bir değişimden geçiriyor.

2027'de yollarda olması beklenen yeni nesil Accord, daha agresif ve keskin tasarım çizgileriyle geliyor. Ayrıca sürüş deneyimini farklı bir noktaya taşıyacak sanal manuel vites teknolojisi de sunacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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