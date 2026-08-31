Nissan ve Honda'dan Yeni Nesil Araçlar İçin Ortak Yazılım Geliştirme Hamlesi
Japon otomobil devleri Nissan ve Honda, yazılım tanımlı araçlar için standartlaştırılmış elektronik kontrol üniteleri ve araç içi işletim sistemlerini birlikte geliştireceklerini duyurdu. Şirketler, 2029 mali yılından itibaren yeni nesil araçlarında bu ortak mimariyi kullanmayı hedefliyor.
Japon otomobil üreticileri Nissan ve Honda, yazılım tanımlı araçların standartlaştırılmış elektronik kontrol ünitelerini ve araç içi işletim sistemlerini ortaklaşa geliştireceklerini açıkladı. Şirketler, 2029 mali yılından itibaren yeni nesil araçları bu elektronik kontrol üniteleri ve yazılımı içeren mimariyle donatmayı planlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi