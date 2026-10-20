Van Edremit'te Honda otomobil ile Toyota kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Van'ın Edremit ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. 10 HC 874 plakalı Honda marka otomobil ile 06 FOZ 265 plakalı Toyota marka kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı