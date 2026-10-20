Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van Edremit'te Honda otomobil ile Toyota kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Edremit'te Honda otomobil ile Toyota kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde Honda marka otomobil ile Toyota marka kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. 10 HC 874 plakalı Honda marka otomobil ile 06 FOZ 265 plakalı Toyota marka kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Organize İşler: Karun Hazinesi izleyiciden geçer not alamadı

Büyük beklenti vardı! İzleyiciden geçer not alamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı

NATO sınırında tedirgin eden görüntü
Uğurcan Çakır'dan eski günlerine yeşil ışık

Galatasaraylıları sevinçten ayağa kaldırdı
Manisa'da baba ve oğluna silahlı saldırı! Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin olay yerinde öldü

Baba ve oğlu aynı anda can verdi! Saldırının nedeni hâlâ sır
Anne baba çekim peşindeyken çocuklarının başına gelene bakın

Anne baba poz derdinde! Çocuklarının başına gelene bakın
Fransa'da korkulan oldu! Yağmacılar şimdi de zenginlerin evlerine yöneldi

Korkulan oldu! Güvenlik kamerasındaki görüntü endişeleri katladı
Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı

İstanbullulara 1,9 milyon lira veriliyor, süre uzatıldı
Malatya'da baba evine dönen 3 çocuk annesini yatağında bıçakladı! Kızını korumak isteyen anne de yaralandı

Baba evine dönmüştü! Gizlice girip yatağında bıçakladı