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Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti

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Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
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Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında bir taraftarın yaptığı yüksek miktarlı bahis dikkat çekti. Honda marka otomobilini sattığını söyleyen kullanıcı, sarı-lacivertlilerin galibiyetine yönelik iki kupon paylaştı. Toplam 1 milyon 100 bin TL'lik kuponlarda beklenen kazanç 3 milyon 296 bin TL'ye ulaşırken, 90. dakikada gelen beraberlik golüyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 2-0 öne geçtiği karşılaşmada son dakika golüyle galibiyeti kaçırması, yüksek miktarda bahis oynadığını paylaşan bir kullanıcının da planlarını altüst etti.

"HONDA'MI SATTIM, FENER'E BASTIM"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kullanıcı, Honda marka otomobilini sattığını öne sürerek Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşılaşmasına yüksek miktarda bahis yaptığını belirtti.

Kullanıcı, paylaşımında "Honda'mı sattım, Fener'e bastım. Allah'ım sen affet, gelirse sağdakini çekerim altıma..." ifadelerini kullandı. Paylaşımda ayrıca BMW marka bir otomobilin satış ilanına ait görüntüye de yer verildi.

1 MİLYON 100 BİN TL'LİK İKİ KUPON

Paylaşılan bahis ekranlarında Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşması için hazırlanmış iki ayrı kupon yer aldı. İlk kuponda, karşılaşmanın 2-1 sona ermesi üzerine 100 bin TL'lik bahis yapıldığı görüldü. 7,46 oranlı kuponun olası kazancı 746 bin TL olarak gösterildi. İkinci kuponda ise Fenerbahçe'nin kazanması ve iki takımın da gol atması seçeneğine 1 milyon TL yatırıldığı görüldü. Bu kuponun 2,55 oranla olası kazancı 2 milyon 550 bin TL olarak belirtildi. Böylece ekran görüntülerindeki iki kuponun toplam tutarı 1 milyon 100 bin TL'ye, olası toplam kazancı ise 3 milyon 296 bin TL'ye ulaştı.

HAYALİNDEKİ OTOMOBİLİ DE PAYLAŞTI

Kullanıcının paylaştığı diğer görüntüde, 2016 model BMW 420d M Sport Coupe için hazırlanmış bir otomobil ilanı yer aldı. İlanda aracın satış fiyatının 2 milyon 178 bin TL olduğu görüldü. Kullanıcı, bahislerinin kazanması halinde söz konusu otomobili satın almak istediğini dile getirdi.

90. DAKİKADA BÜTÜN HESAPLAR DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın 4. ve Greenwood'un 11. dakikada attığı gollerle Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçti. Çekya temsilcisi, 15. dakikada Provod'un golüyle farkı bire indirdi. Uzun süre 2-1 devam eden karşılaşmada Fenerbahçe galibiyete çok yaklaşırken, 90. dakikada Kacor'un golüyle skor 2-2 oldu. Bu golle birlikte kullanıcının paylaştığı her iki bahis seçeneği de geçersiz hale geldi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğan Güneş:

bunu yapan yaptıran şahis fenerli değildir.

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