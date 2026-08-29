ABD-Kanada Ticaret Savaşı Otomotiv Endüstrisini Tehdit Ediyor

ABD ile Kanada arasındaki çelik, alüminyum ve potansiyel olarak araçlara uygulanan tarifeleri içeren ticaret savaşı, otomotiv endüstrisi için ekonomik belirsizlik yaratıyor. Endüstri uzmanları, tarifelerin tüketiciler için daha yüksek araç fiyatlarına, her iki ülkede de fabrika kapanışlarına ve iş kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Detroit'li otomobil üreticileri sessiz kalırken, Honda yeni bir ticaret anlaşmasına varılmazsa fiyatları artırmak zorunda kalabileceğini belirtti. Veriler, Honda ve Toyota'nın ABD satışlarında Kanada üretimine Ford, GM ve Stellantis'ten daha fazla bağımlı olduğunu gösteriyor.

ABD otomotiv endüstrisi, ABD ve Kanada hükümetlerinin işletmeleri ekonomik etki konusunda belirsizlik içinde bırakan ticaret savaşında çekişmesi sürerken şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Ağustos'tan itibaren Kanada'dan ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolarlık mala %50 tarife uyguladı. 1930 Tarife Yasası'nın 338. Bölümü uyarınca uygulanan ve ithalatçıların sınır ötesine mal getirmek için ödediği vergiler olan tarifeler, çeşitli malların yanı sıra otomobil üreticilerinin araç üretiminde kullandığı çelik ve alüminyumu da içeriyor. Kanada hükümeti ise 8 Eylül'den itibaren birebir misilleme tarifeleri açıkladı.

Ayrıca tehlikede olan Birleşik Devletler-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) var. ABD, 1 Temmuz'daki zorunlu ortak inceleme sırasında serbest ticaret anlaşmasını 16 yıl daha uzatmayı reddetti. Bu, mevcut ticaret anlaşmasını 2036'ya kadar tam olarak yürürlükte tutan yıllık bir inceleme sürecini başlattı. Birçok otomobil üreticisi, yerli üretimi daha iyi ödüllendiren ve yabancı ithalata bağımlı rakipleri cezalandıran revize edilmiş bir USMCA için baskı yapıyor.

Trump ayrıca, 1962 Ticaret Bölümü Yasası'nın 232. Bölümü uyarınca geçen yıl Kanada'dan ABD'ye ithal edilen araçlara ve otomobil parçalarına uygulanan tarifeleri %50'ye ikiye katlamakla tehdit etti. Şu anda Trump, ithal edilen tüm otomobillere ve otomobil parçalarına %25 tarife uyguluyor. Ancak Detroit Üçlüsü, USMCA menşe kuralları muafiyetine sahip; yani anlaşmanın içerik gereksinimlerine uyan otomobil parçaları ve araçlar, 232. Bölüm otomobil ve parça tarifelerinden muaftır veya yalnızca ABD dışı içerik üzerinden vergi değerlendirilir.

East Lansing'deki Anderson Economic Group CEO'su Patrick Anderson, Detroit Free Press'e e-postasında şunları söyledi: 'ABD'nin Kanada'ya uyguladığı 338 tarifeleri, Kanada ile ticaret için gerçek bir tehditten çok bir rahatsızlıktı. Listede tüy, bal, pamuklu kazaklar ve hokey sopaları vardı. Ancak vaat edilen 'birebir' Kanada misilleme tarifeleri ve az önce tehdit edilen 'büyük ve küçük tüm otomobiller, kamyonetler ve otomotiv parçaları' tarifeleri, sınırın her iki tarafındaki otomotiv endüstrisine mutlak bir darbe olur. Bu, fabrikaların kapanması ve Michigan, Ontario, Ohio, Indiana ve Wisconsin'de çok sayıda iş kaybı anlamına gelir.'

Ford Motor, General Motors ve Stellantis, çözülmemiş USMCA'nın veya çelik ve alüminyuma yönelik artan tarifelerin ve Kanada'dan gelen otomobil ve parçalara %50 tarife tehdidinin işlerini nasıl etkileyebileceği sorulduğunda yorum yapmayı reddetti. Detroit'li otomobil üreticilerinin kamu politikası çıkarlarını temsil eden American Automotive Policy Council, 25 Ağustos'ta Detroit Free Press'e Konsey Başkanı Matt Blunt'tan şu açıklamayı gönderdi: 'ABD ve Kanadalı müzakerecileri, Kuzey Amerika otomotiv rekabet gücünü artıran ve başarılı bir USMCA incelemesi sağlayan bir anlaşmaya varmaya çağırıyoruz.'

Fiyat artışları ve küresel rekabet dezavantajları

Sektör uzmanları çok daha açık sözlü ve bu ticaret savaşından otomobil üreticileri veya araç alıcıları için iyi bir şey çıkmayacağı, özellikle ithal araç ve parçalara uygulanan tarifeler artarsa, uyarısında bulunuyor.

AutoForecast Solutions Küresel Araç Tahmini Başkan Yardımcısı Sam Fiorani, Detroit Free Press'e şunları söyledi: 'Kısa vadede tüm otomobil üreticileri piyasadaki ticaretle ilgili değişikliklerle ilişkili ek maliyetleri üstlenecek, ancak bu uzun süremez. Fiyat artışları, donanım eksiltmeleri ve model, donanım veya seçeneklerin bulunabilirliğinin azalması takip edecek.'

Fiorani, uzun vadede iki ülke arasındaki işbirliğinde bir azalma olacağını ve bunun bölgenin küresel endüstriyle rekabet etme yeteneğini düşüreceğini söyledi. 'Tek başına durmak ABD'yi Avrupa Birliği veya Çin karşısında çok daha az rekabetçi yapıyor. Serbest ticaret bölgesini bölmek, ABD ürünlerine olan talebi Kuzey Amerika genelinde azaltır ve onları dünya çapında daha pahalı hale getirir.'

Edmunds İçgörüler Direktörü Ivan Drury, Detroit'li otomobil üreticilerinin Kanada'dan parça ithal ettiğini, bu nedenle 'diğer markalar fiyatları artırırsa, Büyük Üçlü'nün en azından rekabetçi modellerde daha az teşvik sağlayacağını, böylece durumdan yararlanıyormuş gibi görünmeyeceklerini, ancak yine de fiyat açısından daha rekabetçi görünürken her birimden daha fazla kar elde edebileceklerini' söyledi.

En büyük risk kimde?

23 Ağustos'ta Honda Genel Müdür Yardımcısı Noriya Kaihara, bir basın toplantısında, ABD Kanada ile yeni bir ticaret anlaşmasına varamazsa fiyatları artırmak 'zorunda kalabileceğimizi' söyledi. Axios makalesine göre, yönetici şimdilik otomobil üreticisinin ek maliyeti tedarikçileriyle birlikte absorbe etmeye çalışacağını belirtti. Kaihara, USMCA anlaşması veya otomobillere ek tarifeler olmazsa Honda'nın Kuzey Amerika'da sekizinci montaj fabrikası kurma planlarını rafa kaldırabileceğini açıkça belirtti.

Neden? Honda, Civic sedanını hacim olarak ikinci büyük araç üreticisi olduğu Kanada'da üretiyor ve Drury, Japon otomobil üreticisinin toplam ABD satışlarının Kanada üretimine diğer otomobil üreticilerinden çok daha fazla bağımlı olduğunu söyledi.

Drury, Ocak ayından 23 Ağustos'a kadar Kanada'da üretilen araçların ABD satışlarındaki payına ilişkin verileri inceledi ve bulguları şöyle: Ford: Yeni araç satışlarının %0'ı Kanada'da üretilen araçlardan geliyor. GM: Yeni araç satışlarının %4,5'i Kanada'da üretilen araçlardan geliyor. Stellantis: Yeni araç satışlarının %5,1'i Kanada'da üretilen araçlardan geliyor. Toyota: Yeni araç satışlarının %13,7'si Kanada'da üretilen araçlardan geliyor. Honda: Yeni araç satışlarının %20,9'u Kanada'da üretilen araçlardan geliyor.

AutoForecast Solutions'tan Fiorani, Kanada'da üretilen ve satış için ABD'ye ithal edilen araçların bir listesini sağladı. Bir dizi orta ve ağır kamyona ek olarak, her otomobil üreticisinin ürettikleri şöyle: Ford: F-150 Super Duty (üretime kısa süre içinde başlıyor). General Motors: Chevrolet Silverado (üretimi kısa süre içinde sona eriyor) Chevrolet Silverado Heavy Duty. Honda: Civic, Honda CR-V. Stellantis: Chrysler Pacifica, Dodge Charger ve Chrysler Voyager (2027 için 'Pacifica LX' olacak). Toyota: Lexus NX, Lexus RX ve Toyota RAV4.

Yüksek fiyatlar, kapanan fabrikalar

Anderson, bu yıl Ocak-Temmuz ayları arasında Kanada'da yaklaşık 689.000 araç monte edildiğini söyledi. 'Bunların ne kadarının ABD'ye sevk edilip burada satıldığına dair iyi bir rakamımız yok, ancak bunların büyük bir pay olduğunu varsayabiliriz' dedi. Anderson, ticaret savaşının sadece otomotiv endüstrisine zarar vermeyeceğini, özellikle Kanada'nın vaat ettiği misillemeyle Michigan ekonomisine zarar vereceğini söyledi.

'Michigan, ABD-Kanada ticaret savaşına en savunmasız eyalet' dedi Anderson. 'Gidişte de gelişte de darbe alacağız; tarımsal ihracatımız, otomotiv parça ihracatımız, kendi montajımızda kullanılan otomobil parçaları ve daha fazlası etkilenecek.'

Anderson, nehrin hemen karşısında, Kanada içinde, Ontario'nun bir ticaret savaşının yansımalarına en savunmasız bölge olduğunu söyledi.

'Bu, oyun alanı alayları ve tüy ile hokey sopalarına uygulanan rahatsız edici tarifelerle başlamış olabilir,' dedi Anderson. 'Ama aşağı inmenin bir yolunu bulamazsak, kapanan fabrikalara yol açacak.'

Free Press muhabiri Jackie Charniga bu makaleye katkıda bulundu. Jamie L. LaReau, Detroit Free Press için Ford Motor Co.'yu takip eden USA TODAY Co.'nun kıdemli otomotiv yazarıdır. Jamie'ye jlareau@freepress.com adresinden ulaşabilirsiniz. Onu Twitter'da @jlareauan'dan takip edin. Otomotiv bültenimize kaydolmak için tıklayın. Abone olun.

Kaynak: Haber Merkezi