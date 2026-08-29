Haberler

Honda ve Nissan'dan Ortak Yazılım Hamlesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Honda ve Nissan, yeni araçlarda kullanılacak ortak işletim sistemi ve bilgisayar geliştirmek için anlaşmaya hazırlanıyor. Hedef, 2029'da üretilecek araçlarda bu teknolojiyi kullanmak. İş birliği sektördeki teknolojik dönüşümü hızlandıracak.

Reuters'in haberine göre Honda Motor ve Nissan Motor, en geç Pazartesi günü yeni otomobillerde kullanılacak ortak bir işletim sistemi ve yerleşik bilgisayar geliştirme konusunda anlaşmayı bekliyor. Bu ortak çalışmanın, 2029 gibi erken bir tarihte üretilecek araçlarda yer alması hedefleniyor.

İki Japon otomotiv devinin iş birliği, otomotiv sektöründe yazılım ve donanım alanında sinerji yaratmayı amaçlıyor. Anlaşmanın, sektördeki teknolojik dönüşümü hızlandırması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum

Hamaney'den savaşı yeniden başlatacak açıklama: Hepsini yasaklıyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın duruşmadaki sözleri: O köyü güzel bir köy zannetmeyin

Narin'in ağabeyinin mahkemedeki videosu ortaya çıktı
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar! Çok sayıda yaralı var
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

Teröristbaşıydı, şimdi hastane ziyareti yapıyor
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor

Bir büyükşehire daha metro geliyor! 16 istasyon bulunacak
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Cengiz Ünder, Çorum FK'ya transfer oldu

F. Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! Yeni adresi de belli