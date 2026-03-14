Haberler

ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efsane Japon futbolcu Keisuke Honda İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımını desteklemesinin ardından ABD'li bir şirketin reklam anlaşmasından vazgeçtiğini açıkladı. ''İran'ın Dünya Kupası'na katılmalarını istiyorum." demesinin ardından reklam anlaşmasını iptal edildiğini belirten Honda, ''Berbat kararlar alan şirketler, onlarsız daha iyiyiz." şeklinde konuştu.

Japon futbolunun önde gelen isimlerinden Keisuke Honda, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımını desteklemesinin ardından ABD'li bir şirketin reklam anlaşmasından vazgeçtiğini duyurdu.

''İRAN'IN DÜNYA KUPASI'NA KATILMASINI İSTİYORUM''

39 yaşındaki eski Japon futbolcu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Biliyorum çok hassas bir konu ama şahsen İran'ın Dünya Kupası'na katılmalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

AÇIKLAMA SONRASI REKLAM ANLAŞMASI İPTAL EDİLDİ

Daha sonra yaptığı başka bir paylaşımında ise eski futbolcusu, "Görünüşe göre Dünya Kupası'na yetişmesi muhtemel olan bir ABD şirketinin reklamı, İran Milli Takımı'na destek açıklamam nedeniyle askıya alındı. Berbat kararlar alan şirketler, onlarsız daha iyiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

98 MAÇTA 37 GOL ATTI

Futbol kariyerini 2024 yılı sonunda bitiren Keisuke Honda, daha önce Milan, Botafogo, Vitesse gibi takımlarda forma giydi. Honda, Japonya Milli Takımı forması altında ise 98 maçta 37 gol kaydetti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

