Honda, Prologue'un Üretimini Durduruyor, Hibritlere Yöneliyor

Honda, son 18 ayda tüketici eğilimlerinin değişmesiyle elektrikli araçlara olan talebin azaldığını belirterek, Prologue modelinin üretimini 2026 model yılı sonunda durduracağını duyurdu. Araç, mevcut stok durumuna bağlı olarak 2027'ye kadar satışta kalabilecek. Honda, Prologue sahiplerine servis ve yedek parça hizmetlerinin devam edeceğini vurguladı.

Prologue'un üretimden kalkmasıyla Honda'nın ABD'de satılan aktif bir elektrikli modeli kalmayacak. Daha önce Acura ZDX de üretimden kaldırılmış ve bazı EV projeleri iptal edilmişti. Şirket, kısa vadede hibrit teknolojisine odaklanarak pazardaki değişime uyum sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi